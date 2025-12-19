Entretenimento

Toquinho: a trajetória do artista que comemora 60 anos de carreira com turnê

Toquinho, nome essencial da música brasileira, comemora 60 anos de carreira com uma turnê que percorre o Brasil desde o mês de setembro de 2025.

- Relicário /Wikimédia Commons

A turnê intitulada “Só Tenho Tempo para Ser Feliz – 60 anos de música” foi aberta em Porto Alegre e será encerrada em Maceió, passando ao todo por nove capitais brasileiras.

Reprodução do Instagram @toquinho

Nas apresentações, o artista divide o palco com a cantora Camilla Faustino, a quem descreveu como uma presença capaz de transformar o espetáculo em poesia, ressaltando sua voz, sensibilidade artística e talento.

Reprodução do Instagram @toquinho

Toquinho, nome artístico de Antônio Pecci Filho, nasceu em São Paulo em 6 de julho de 1946 e construiu uma das carreiras mais longevas e consistentes da música popular brasileira.

Reprodução do Instagram @toquinho

Desde cedo, ele demonstrou afinidade com o violão, instrumento que se tornaria sua marca registrada. Ainda jovem, passou a estudar música de forma sistemática, tendo aulas com nomes como Paulinho Nogueira e Edgard Gianullo.

Reprodução do Instagram @toquinho

Sua projeção nacional ganhou força a partir da década de 1960. Sua primeira música a ganhar letra foi “Lua Cheia”, parceria com o amigo Chico Buarque, em 1965.

eprodução do Instagram @toquinho

Em 1966, lançou seu primeiro disco, “O Violão de Toquinho”, com faixas instrumentais e que teve um relançamento em CD nos anos 2000.

- Reprodução do Flickr Leandro Godoi

No fim da década, participou do III Festival de Música da TV Record com “Belinha”, parceria com Vitor Martins, e do III Festival Internacional da Canção, do qual foi finalista com “Na Boca da Noite”, criada ao lado de Paulo Vanzolini.

Reprodução do Instagram @toquinho

Nessa época, formou outras parcerias bem-sucedidas, como com Jorge Benjor - “Carolina Carol Bela”, “Zana” e “Que Maravilha”.

Reprodução do Instagram @toquinho

No inÃ­cio dos anos 1970, Toquinho consolidou-se como compositor e intÃ©rprete. No perÃ­odo, construiu uma das mais emblemÃ¡ticas parcerias da mÃºsica brasileira com Vinicius de Moraes.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @toquinho

Da dupla Toquinho e Vinícius nasceram clássicos do cancioneiro nacional, como “Aquarela”, “Onde Anda Você”, “Tarde em Itapoã”, “Regra Três”, “Como Dizia o Poeta”, “Sei Lá' e 'Samba de Orly' - esta última também com Chico Buarque.

Instagram @poetaviniciusdemoraes

Em abril de 1979, após uma década de colaboração intensa, Toquinho e Vinicius de Moraes estrearam um espetáculo comemorativo que permaneceu em cartaz durante um mês no TUCA, em São Paulo, antes de seguir em turnê por diversas cidades brasileiras.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Ainda nesse contexto de colaboração, Toquinho e Vinicius também deram forma musical ao livro “A Arca de Noé”, projeto voltado ao público infantil que resultou em dois discos lançados no início da década de 1980.

Reprodução do Instagram @toquinho

As canções, interpretadas por diversos artistas, alcançaram enorme popularidade e deram origem a especiais produzidos para a televisão. Entre os temas mais conhecidos estão “O Pato”, “A Casa”, “A Foca”, “A Porta” “As Abelhas”, que se tornaram referências da música infantil brasileira.

Reprodução do Instagram @toquinho

Mantendo esse diálogo com o universo das crianças, Toquinho lançou em 1983 o álbum “Casa de Brinquedos”, que serviu de base para um espetáculo exibido pela Rede Globo em homenagem ao Dia da Criança. O repertório trouxe canções como “A Bailarina”, “A Bicicleta”, “O Trenzinho”, “A Bola” e “O Caderno”, interpretadas pelo próprio artista.

Reprodução do Instagram @toquinho

No mesmo período, Toquinho alcançou grande repercussão internacional, especialmente na Itália, impulsionado pelo sucesso da canção “Aquarela”.

Reprodução do Instagram @toquinho

A trajetória de parcerias seguiu se ampliando ao longo dos anos. Em 1999, Toquinho gravou ao vivo com Paulinho da Viola o álbum “Sinal Aberto”, registrado no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, em um encontro que uniu dois nomes centrais da música brasileira.

Reprodução do Instagram @toquinho

Em seis décadas de carreira, Toquinho construiu uma discografia com dezenas de discos e uma multiplicidade de composições que fazem parte da memória afetiva do Brasil.

Divulgação

