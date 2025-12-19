Alpinista salva águias em nos EUA

De acordo com relato nas redes sociais, em meio à escalada Kelston notou um enorme par de asas e logo viu tratar-se de uma águia. Por isso, decidiu acionar o Departamento de Conservação e Recursos Naturais da Pensilvânia (DCNR).
No local, uma integrante da equipe de guardas florestais, especialista em aves, notou que se tratava de um casal de águias presas nas rochas. Um grupo de apoio de vida selvagem foi chamado para a operação de resgate.
O resgate foi bem sucedido e as águias encaminhadas para Raven Ridge, um local especializado em reabilitação de animais. No local, as aves passaram por testes de saúde e foram detectados apenas pequenos arranhões e hematomas.
As águias foram devolvidas a seu habitat natural quando já demonstravam vitalidade. Curiosamente, a devolução delas à natureza ocorreu no Dia dos Veteranos de Guerra, em 11 de novembro, data importante para o país. E a águia-de-cabeça-branca é o símbolo norte-americano (representa a liberdade).
Recentemente, uma outra espécie de águia destacou-se no noticiário por episódio mais tenso. O caso aconteceu na Noruega, onde uma águia-real atacou um bebê de um ano, para desespero da família. A mãe tentou lutar contra a águia para salvar a criança.
O caso ocorreu em Trondelag, no centro da Noruega. A águia causou vários ferimentos no rosto do bebê e só o soltou quando foi morta pelo guarda-florestal Per Kare Winterdahl. Ele disse, perplexo, que a águia se comportou como se a criança fosse uma presa.
Existem cerca de 60 espécies de águias no mundo. Elas estão divididas em grupos com características e distribuição geográfica que marcam as espécies.
A águia-real faz parte do grupo que abrange aves de médio a grande porte, com asas largas e caudas relativamente curtas, adaptadas para um voo potente e muitas vezes planado.
As águias são aves de rapina, juntamente com gaviões e falcões, e são classificadas de acordo com características ecológicas, fisiológicas e etológicas
As Ã¡guias sÃ£o aves diurnas, com bicos fortes e garras afiadas. Elas sÃ£o capazes de localizar presas a grandes distÃ¢ncias. Elas vivem em todos os tipos de habitats, exceto na AntÃ¡rtida. Veja algumas espÃ©cies.
Águia-serrana (Geranoaetus melanoleucus) - É uma espécie campestre e tem por hábito caçar em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado. Sua distribuição vai da Cordilheira dos Andes até a Colômbia e Venezuela, expandindo-se até Argentina e Brasil, onde é tida como uma espécie rara e ameaçada de extinção.
Águia-de-harris (Parabuteo unicinctus) - É uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil.
Águia-Rabalva ( Haliaeetus albicilla) - É uma espécie de águia que vive no norte da Europa e da Ásia. É uma ave marinha, que se alimenta principalmente de peixes, aves aquáticas e carniça. Sua maior população remanescente na Europa encontra-se na região dos fiordes da Noruega.
Ãguia-filipina (Pithecophaga jefferyi) - TambÃ©m conhecida como Ã¡guia-pega-macaco, Ã© uma grande Ã¡guia em risco de extinÃ§Ã£o que habita as florestas tropicais das Filipinas. A Ã¡guia estÃ¡ restrita Ã s ilhas de Mindanao e Luzon,
Águia-Serpentária-de-Crista (Spilornis cheela) - Faz parte do grupo das Águias-Serpentárias, que têm esse nome porque são conhecidas por caçarem serpentes. Esta águia marrom-escura, de tamanho médio a grande, é atarracada, com asas arredondadas e cauda curta. Encontrada em florestas na Ásia tropical . Possui uma crista distinta e adaptações para caçar répteis e pequenos mamíferos.
Águia-serpentária-africana ou águia-cobreira (Circaetus gallicus) – Conhecida por sua dieta rica em cobras, vive em regiões da África e é adaptada para capturar répteis em áreas de savana e semideserto. Esta é uma espécie do Velho Mundo que se distribui pela bacia do Mediterrâneo, Rússia e áreas da Ásia (Paquistão, Índia e Indonésia). É uma águia de cor clara, com asas muito compridas.