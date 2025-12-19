Após anos de afastamento, Steven Seagal voltará a estrelar filme de artes marciais

Dirigido pelo croata Vjekoslav Katusin, o filme é visto como um esforço do ator para revitalizar o estilo de produções que o consagraram.
O projeto reúne vários artistas associados ao cinema de artes marciais e de ação clássica, entre eles Michel Qissi, Ron Smoorenburg, David Kurzhal e Mark Stas.
'Eu realmente acredito que 'Order of the Dragon' causará um impacto significativo na indústria cinematográfica', declarou Katusin.
'Juntos, pretendemos resgatar o estilo característico dos anos 1980 e 1990, trazendo de volta a ação e o talento que definiram aqueles anos memoráveis', disse o diretor.
Segundo o produtor Alex “The White Shark” Pankine, as gravações já estão em andamento, e Seagal tem participado ativamente das sequências de combate, dispensando dublês e exibindo seus movimentos de Aikido.
A última participação de Steven Seagal em um filme foi no longa 'Acima da Lei', lançado em 2019. Relembre sua trajetória!
Natural de Michigan, nos Estados Unidos, Steven Seagal é ator, produtor, roteirista, músico e especialista em artes marciais.
Ele é conhecido por ser faixa preta 7º Dan em Aikido, arte que estudou extensivamente no Japão, tornando-se o primeiro ocidental a abrir uma academia de artes marciais no país.
Sua carreira no cinema começou de forma meteórica em 1988, com o filme 'Nico, Acima da Lei', que ele também produziu e escreveu.
Nos anos seguintes, Seagal consolidou seu status como astro de ação com filmes como 'Difícil de Matar', 'Marcado Para a Morte' e 'Em Terreno Selvagem'.
Muitos desses filmes foram sucessos de bilheteria que o colocaram no mesmo patamar de outros ícones do gênero na época, como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone.
O auge veio com 'A Força em Alerta', de 1992, no qual interpretou um chef de cozinha ex-militar que enfrenta terroristas a bordo de um navio de guerra — papel que se tornou um dos mais populares de sua carreira.
A partir dos anos 2000, a presença de Seagal nos grandes estúdios diminuiu, e ele passou a atuar principalmente em produções de baixo orçamento e lançadas diretamente em home video.
Além de sua carreira no cinema, Seagal também é músico, sendo cantor e guitarrista. Ele chegou a lançar dois álbuns: 'Songs from the Crystal Cave', de 2005, e 'Mojo Priest', de 2006.
Na vida pessoal, Seagal foi casado quatro vezes e tem sete filhos. Desde 2009, ele está com a mongol Erdenetuya Batsukh.
Fora das telas, sua vida sempre chamou atenção. Ele trabalhou como agente de segurança e instrutor para órgãos de segurança (incluindo a polícia japonesa e militares americanos).
Ao longo de sua carreira, Seagal tem sido alvo de controvérsias, incluindo acusações má conduta durante as gravações e de assédio e agressão por várias mulheres.
Politicamente, ele é um apoiador notório de Vladimir Putin, a quem já se referiu como 'um dos grandes líderes mundiais vivos'.
Em 2016, Seagal recebeu a cidadania russa por decreto do próprio Putin. Em 2018, foi nomeado enviado especial da Rússia aos Estados Unidos.