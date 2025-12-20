Entretenimento Filho de Rob Reiner pode pegar até pena de morte pelo assassinato dos pais Nick Reiner, filho do cineasta Rob Reiner e de Michele Singer Reiner, foi acusado de dois homicídios em primeiro grau pela morte dos pais em sua casa. Se condenado, pode pegar prisão perpétua sem liberdade condicional ou até pena de morte. A promotoria avalia se pedirá a punição máxima. Por Flipar

