Dinheiro fácil: ‘Ar enlatado’ de ponto turístico é vendido como souvenir na Itália

A companhia ItalyComunica resolveu inovar e anunciou o ar enlatado do Lago di Como por € 9,90 (cerca de R$ 60).
Segundo a empresa, cada lata vem com 400 mililitros de “ar 100% autêntico” da região do lago, que vem atraindo cada vez mais turistas nos últimos anos.
Algumas personalidades, como o ator George Clooney e a cantora Madonna, adquiriram casas luxuosas à beira do lago.
Até mesmo filmes famosos, como “007: Cassino Royale” (foto) e “Casa Gucci” tiveram cenas gravadas no entorno.
Segundo o departamento de turismo da Lombardia, mais de 5,6 milhões de pessoas visitaram o Lago di Como só em 2023.
Em entrevista à CNN Travel, um porta-voz da ItalyComunica afirmou que a venda de ar em lata 'busca criar uma lembrança que os turistas possam transportar facilmente”.
“Não é um produto, é uma memória tangível que você guarda no coração [...] algo original, divertido e até provocativo', explicou.
No entanto, parece que nem todo mundo curtiu essa ideia brilhante. O prefeito de Como, Alessandro Rapinese, afirmou que preferia os tradicionais lenÃ§os de seda da regiÃ£o como souvenirs.
Embora possa parecer uma novidade, o Lago di Como não é o primeiro lugar na Itália a oferecer 'ar enlatado'. A ideia foi inspirada por outros locais, como Nápoles, onde o 'ar local' é comercializado há alguns anos.
Em 2020, para que britânicos expatriados pudessem sentir o 'cheiro de casa', uma empresa lançou garrafas com ar 'genuíno' da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.
Em 2015, uma empresa do Canadá viu um grande aumento nas vendas quando consumidores chineses começaram a adquirir suas 'latas com ar local'. A Islândia é outro país que vende ar enlatado aos visitantes.
Localizado na região da Lombardia, o Lago di Como é um dos destinos mais encantadores da Europa.
Com sua forma icônica de um 'Y' invertido, o lago é o terceiro maior da Itália, com uma profundidade impressionante de até 410 metros, o que o torna também um dos lagos mais profundos da Europa.
O lago se formou há milhares de anos, durante a última era glacial, quando o derretimento de um grande glaciar esculpiu a paisagem.
Cidades e vilarejos encantadores pontuam as margens do lago, como Bellagio, Varenna, Tremezzo e Menaggio, cada um com seu charme particular
Bellagio, muitas vezes chamada de 'a pérola do lago', atrai visitantes por suas ruas estreitas e floridas, vistas deslumbrantes e belos jardins, como os da Villa Melzi e Villa Serbelloni.
As margens do Lago di Como também abrigam palácios e vilas luxuosas. Essas mansões, muitas das quais estão abertas ao público, oferecem um vislumbre da arquitetura renascentista.
O clima ameno é outro atrativo, com verões agradáveis e invernos suaves, que permitem atividades ao ar livre durante quase todo o ano.
No lago, é comum a prática de esportes aquáticos, como vela e caiaque, e nas montanhas ao redor há trilhas que oferecem vistas panorâmicas.