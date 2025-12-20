Galeria

Rodovia ganha nome de Silvio Santos em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou lei que rebatiza o trecho entre os km 10 e 56 da Rodovia Anhanguera como “Rodovia Comunicador Silvio Santos”, em homenagem ao ícone da televisão brasileira.

Divulgacao/SBT

A mudança, que liga São Paulo a Jundiaí e passa perto dos estúdios da emissora por ele fundada, reconhece oficialmente seu legado na comunicação nacional.

User:OS2Warp - wikimedia commons

Em 23 de setembro de 2025, o Auditório Silvio Santos foi oficialmente inaugurado em São Paulo com uma cerimônia na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente, instituição com a qual Silvio Santos teve uma longa e significativa parceria desde 1998, quando lançou o Teleton no SBT.

Dorival Zucatto/Divulgação

Durante o evento, foi revelada uma carta escrita por Silvio antes de sua morte, intitulada 'Os Segredos do Êxito'. O documento trouxe reflexões sobre fé, disciplina, humildade, trabalho e perfeição. A inauguração do auditório, aliás, reforça seu legado de solidariedade e dedicação às causas sociais.

Silvio Santos morreu em agosto de 2024, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia após contrair H1N1. O eterno 'Rei dos Domingos' se despediu da vida um mês antes da estreia do filme que mostra a sua trajetória. 'Silvio', cinebiografia do fundador do SBT, com produção da Moonshot Pictures.

Divulgação

O ator Rodrigo Faro faz o papel do apresentador. Ele voltou a atuar após 15 anos justamente por causa desse papel. 'Foi o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim.”

montagem / reprodução

Rodrigo Faro, ao lado da atriz Polliana Aleixo, participou da recriação de uma foto em que Silvio Santos e sua filha Patricia Abravanel apareciam numa sacada, ambos sorrindo. O filme parte do drama vivido pela família na época do sequestro de Patrícia.

Instagram/@imagemfilmes

Silvio Santos foi uma das figuras mais populares na televisão brasileira. E também surpreendente. No carnaval de 2024, por exemplo, o SBT surpreendeu o público ao exibir um desfile de escola de samba que homenageou o próprio Silvio Santos, 23 anos antes.

Reprodução TV Globo

Foi o desfile da Tradição em 2001. Com imagens da Globo, que transmitiu o desfile na época, publicadas em redes sociais, o SBT apresentou na íntegra o tributo ao seu dono. As redes sociais postaram memes, a Globo decidiu não processar o SBT e a família de Silvio agradeceu.

Reprodução redes sociais

Em 12/6/2023, um vídeo bombou nas redes sociais, pois Silvio não botou a dentadura numa gravação sobre sua biografia “Silvio Santos vem aí: A biografia-reportagem do ‘patrão’”.Alguns internautas brincaram com a situação. Um deles disse: 'Moral da história: sorria enquanto tem dente!”

Reprodução/Twitter

Um vídeo anterior também já tinha dado o que falar, já que nele Silvio Santos 'apresentava' o Jornal Nacional. A paródia foi criada pelo jornalista Bruno Sartori com uso de inteligência artificial (I.A.).

Divulgação

Silvio Santos havia se afastado da TV por causa da pandemia de Covid. Mas, em 2021, quando a pandemia começou a ceder, Silvio tingiu os cabelos brancos, o cabeleireiro Jassa postou e muitos acharam que o apresentador voltaria à cena. Mas ele ficou em casa.

reprodução Instagram

No fim de julho de 2021, Silvio chegou a retornar brevemente ao trabalho, após tomar as duas doses da vacina. Mas em agosto Silvio teve Covid-19 e se afastou. Mesmo aos 90 anos, na época, ele recuperou-se bem da doença, graças aos efeitos da vacina. Trabalhando em casa, Silvio mantinha o controle dos negócios com funcionários de confiança tocando o barco.

@silviosantos_e_sbt

Ele chegou a retornar temporariamente, mas parou definitivamente em setembro de 2022, quando gravou o último programa que só foi exibido em fevereiro de 2023. Patricia Abravanel, que substituía o papel temporariamente, passou a assumir definitivamente o programa após a morte de Silvio.

@patriciaabravanel

Senor Abravanel nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12/12/1930, filho de imigrantes judeus. Aos 14 anos, foi camelô, com o irmão Leon, vendendo capa para título de eleitor. O Brasil começava a redemocratização após o Estado Novo (1937-1945). Na foto, Senor (em pé, à dir) com pais e irmãos

Reprodução Facebook Heróis da Televisão

A voz potente do garoto chamou atenção e ele foi convidado para um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando Chico Anysio (que viria a se tornar um dos maiores comediantes do país).

Reprodução SBT

Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas no Exército, com bom desempenho nos saltos. E trabalhava como locutor de rádio em Niterói. A ida do Rio para Niterói era por barca. E Silvio começou a vender produtos usando alto-falante no trajeto. Quem comprasse uma bebida, ganharia uma cartela de bingo para concorrer a prêmios.

Reprodução

Aos 20 anos, Senor se formou em técnico em Contabilidade. Mas continuou como locutor de rádio e vendia revistas com passatempos e charadas. Em 1958, adquiriu de seu amigo e radialista Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade, empresa que entregava brinquedos a quem pagasse carnê ao longo do ano.

Reprodução SBT

Em 1969, ele fundou a Baú Financeira, embrião do Banco Pan-Americano. Em 1975, absorveu a Liderança Capitalização que, em 1991, lançaria a TeleSena. Locutor respeitado no rádio, passou para a TV estreando em 1962 no programa Vamos Brincar de Forca (1962-TV Paulista).

Reprodução

Carismático, passou para a TV Globo e fez sucesso. Domingo era dia de Silvio Santos, com música, jogos, competições e prêmios. Em 1975, recebeu a concessão para ter sua própria emissora: TVS. Seis anos depois, adquiriu mais quatro canais que, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

@silviosantos_e_sbt

O Grupo Silvio Santos é um conglomerado com mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e empresa de cosméticos Jequiti. O patrimônio de Silvio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões.

Reprodução - Portal oficial

Hoje o Grupo Silvio Santos tem mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e Jequiti. Seu patrimônio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões. Silvio criou o bordão: 'Quem quer dinheiro?' Ele distribuía prêmios nos programas. Desde cédulas jogadas à plateia até casas e carros.

reprodução

A plateia de Silvio nas gravações sempre foi feminina. Mulheres chamadas pelo apresentador de 'colegas de trabalho'. O apresentador também promovia o Teleton, uma vez por ano, com 24 horas de duração, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente.

@silviosantos.fcc

A música 'Sílvio Santos vem aí' foi composta por Archimedes Messina (1932-2017). Após disputa judicial e pedido de indenização a Messina, que alegava não ter recebido, Silvio chegou a um acordo. A canção é tema marcante do programa.

@silviosantos_e_sbt

Silvio concedia o Troféu Imprensa aos melhores do ano. O prêmio, criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, era abstrato. Não havia estatueta. Em 1970, Silvio ganhou os direitos e reformulou a premiação, como uma espécie de Oscar.

@silviosantos_e_sbt

Fora da TV, Silvio já chamou atenção com a troca do terno por roupas coloridas. Ele gostava de camisas e bermudas com estampas chamativas. Fica a imagem leve e divertida de um homem cujo lema era pura simplicidade.

@silviosantos_e_sbt

Afinal, no seu programa, ele sempre cantava a música: 'Da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar'.

Divulgação Lourival Ribeiro/SBT

