Lynyrd Skynyrd: banda de rock anuncia novos shows no Brasil em 2026

A lendária banda norte-americana passará primeiro por Curitiba no dia 1º de abril, com show marcado para a Live Curitiba.
Depois, segue para o Rio de Janeiro no dia 5 de abril, no Qualistage, e encerra a série de apresentações no país em Porto Alegre, no dia 7 de abril, no Auditório Araújo Vianna.
No show da capital fluminense, o público contará com a participação especial do Dirty Honey, grupo que também integra o line-up do Monsters of Rock e vem se destacando como um dos nomes mais promissores do hard rock atual.
O Lynyrd Skynyrd surgiu na década de 1960, em Jacksonville, na Flórida, a partir da amizade entre Ronnie Van Zant, Gary Rossington e Allen Collins.
Ainda adolescentes, eles começaram a tocar juntos sob diferentes nomes até adotarem, de forma definitiva, o irônico Lynyrd Skynyrd, uma brincadeira com o sobrenome de um rigoroso professor de educação física da escola onde estudaram.
Aos poucos, a banda foi consolidando uma formação marcada pelo uso de três guitarras, característica que se tornaria uma de suas marcas registradas.
Além disso, o Lynyrd Skynyrd firmou-se com uma sonoridade profundamente enraizada no blues, no country e no rock clássico, ajudando a definir o que viria a ser conhecido como southern rock.
O reconhecimento nacional chegou em 1973 com o álbum de estreia, “Pronounced 'L?h-'nérd 'Skin-'nérd”, que apresentou ao mundo canções como “Free Bird”, rapidamente transformada em hino e símbolo da banda.
No ano seguinte, o grupo lançou “Second Helping”, trabalho que trouxe “Sweet Home Alabama”, resposta bem-humorada e crítica a canções de Neil Young e que se tornaria o maior sucesso comercial da carreira do Lynyrd Skynyrd.
A partir daí, a banda viveu um período intenso de ascensão, com discos bem recebidos, turnês constantes e uma base de fãs cada vez mais fiel, especialmente no sul dos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo.
A trajetória, no entanto, foi brutalmente interrompida em 1977, quando um avião fretado pela banda caiu no estado do Mississippi, causando a morte do vocalista Ronnie Van Zant, do guitarrista Steve Gaines e da backing vocal Cassie Gaines, além de ferir gravemente outros integrantes.
A tragédia marcou profundamente a história do grupo e do rock, levando ao encerramento imediato das atividades do Lynyrd Skynyrd em seu auge criativo e comercial.
Em 1987, uma década após o acidente, o Lynyrd Skynyrd retornou aos palcos em uma turnê de tributo, com Johnny Van Zant, irmão mais novo de Ronnie, assumindo os vocais.
O retorno acabou se tornando permanente, com a banda retomando gravações, lançando novos álbuns e reafirmando seu papel como guardiã de um legado musical que atravessava gerações.
Mesmo diante de novas perdas ao longo dos anos, como a morte do guitarrista Gary Rossington em 2023, último membro fundador, o grupo seguiu ativo, equilibrando respeito à história original com a necessidade de seguir em frente.
Ao longo de mais de cinco décadas, o Lynyrd Skynyrd construiu uma obra que vai além de seus maiores sucessos, influenciando incontáveis bandas e consolidando o southern rock como um dos pilares da música norte-americana.
A banda permanece como um símbolo de resistência, tradição e paixão pelo rock, mantendo viva uma chama acesa nos anos 1970 e que continua a iluminar palcos ao redor do mundo.