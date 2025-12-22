Aos 67 anos, Michelle Pfeiffer diz que mantém vigor com estilo alimentar ‘das cavernas’

Esta dieta se baseia nos hábitos alimentares do período Paleolítico, entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás. Ela prioriza alimentos obtidos por caça e coleta. Por isso é conhecida como a “dieta do homem das cavernas”.
Segundo a Mayo Clinic, o plano inclui frutas, vegetais, carnes magras, peixes, ovos, nozes e sementes. A proposta é consumir alimentos integrais e não processados. O foco está em escolhas naturais e nutritivas.
Pfeiffer conta que, fora das câmeras, permite-se mais liberdade e não abre de3 beber vinho. Para ela, o equilíbrio é essencial, apesar de mencionar que o “segredo” é justamente não haver segredo.
Estudos mostram que uma boa alimentação melhora energia, acuidade mental e resistência a doenças com o envelhecimento. A atriz também pratica ioga e pilates e gosta de acordar com o nascer do sol. Esses hábitos completam sua rotina de bem-estar.
Nascida em 29/04/1858 na cidade americana de Santa Ana, na Califórnia, Michelle Marie Pfeiffer tem uma carreira de destaque e segue envolvida em novos trabalhos. Além de atriz, ela é produtora. Veja sua trajetória.
No início de 2024, Pfeiffer despertou preocupação em sua legião de fãs ao cancelar a participação na cerimônia da 96ª edição do Oscar. A atriz havia sido escolhida para apresentar o vencedor de melhor filme, ao lado de Al Pacino.
A escalação da dupla Al Pacino e Michelle Pfeiffer seria uma forma de exaltar os 40 anos do clássico “Scarface”, de Brian De Palma, estrelado por eles.
Na ausência de Pfiffer, Al Pacino, 83, conduziu sozinho a entrega do Oscar para Oppenheimer, de Christopher Nolan, que também foi premiado como melhor diretor (o filme faturou sete estatuetas, no total). A atriz divulgou que não pôde ir por 'motivos familiares'.
Pfeiffer iniciou a carreira artística na televisão aos 20 anos, participando de séries. E desde cedo chamou atenção pela beleza e pelo talento.
Sua estreia no cinema ocorreu em 1980, no filme “The Hollywood Knights”, uma comédia adolescente.
Em 1982, interpretou seu primeiro papel de destaque em “Grease 2”, mas foi no ano seguinte, com “Scarface”, que sua carreira passou a receber holofotes.
Sua primeira indicação ao Oscar (atriz coadjuvante) foi pela personagem Madame de Tourvel, em “Ligações Perigosas, de Stephen Frears.
Em 1990, ela conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz no drama em “Susie e os Baker Boys”, em que mostrou que também canta muito bem.
Dois anos depois, levou o Urso de Prata em Berlim pela interpretação em “Love Field” ('As Barreiras do Amor').
Pfeiffer também ganhou projeção no universo dos filmes de super-heróis ao interpretar a Mulher Gato em ‘Batman: O Retorno”, de Tim Burton, em 1992.
Além do cultuado “Scarface”, Pfeiffer contracenou com Al Pacino no romance “Frankie E Johnny” e foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz.
A filmografia de Michelle Pfeiffer inclui mais de 50 produções, incluindo quatro com a presença de outro dos maiorais de Hollywood, Robert de Niro.
Michelle Pfeiffer foi casada por sete anos com o ator Peter Horton e, desde 1993, está com David E. Kelley, com quem tem um filho.
Antes, ela já havia adotado uma menina, Claude Rose, que é sua filha mais velha.
Em uma entrevista de 2022 ao “The Hollywood Reporter', a atriz contou uma passagem curiosa de sua vida em que aderiu a uma seita que pregava alimentação à base de luz.
“Bagunçaram minha mente e fizeram uma lavagem cerebral”, afirmou, referindo-se ao fato ocorrido quando tinha 20 anos e ela havia acabado de se mudar para Los Angeles.
No fim de 2023, ela surgiu com um olho roxo, causando apreensÃ£o nos fÃ£s. E explicou nas redes sociais que tinha sofrido um acidente domÃ©stico com bola de pickleball.
Em seguida, ela postou imagem colocando um saco de gelo no olho e fez o alerta para que as pessoas não brinquem com essa bolinha oca em qualquer lugar. “Aviso: pickleball, fique longe da cozinha”, postou.