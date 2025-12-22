Olhando ninguém diz, mas essa trufa é adorada pelos chefs e tem preço inacreditável

Também conhecida como trufa Périgord ou trufa negra francesa, a trufa negra é um fungo comestível nativo do sul da Europa, apreciado por seu sabor e aroma terrosos e intensos.
Envolta em mistério e exclusividade, a trufa negra intriga e fascina gourmets e chefs de cozinha ao redor do mundo.
Além de serem uma fonte completa de proteína, as trufas negras também contêm fibras, fósforo, cálcio, manganês e ferro.
As trufas negras existem há milhares de anos, com registros de consumo que datam da época dos antigos romanos e gregos.
Na época, além de serem apreciadas por seu sabor e aroma únicos, as trufas negras eram conhecidas por suas propriedades medicinais.
No entanto, foi na França, durante o século XIX, que a trufa negra Périgord ganhou fama e reconhecimento internacional, se tornando um símbolo de requinte e sofisticação na culinária.
Sua produção é extremamente limitada e depende de condições climáticas específicas, tornando-a um ingrediente raro e valioso.
A colheita é feita manualmente, com a ajuda de cães farejadores treinados para identificar o aroma inconfundível da iguaria.
O sabor e o aroma terrosos da trufa negra têm notas de chocolate, nozes e especiarias. Ela pode ser utilizada em diversos pratos, como massas, risotos, carnes, ovos e saladas, geralmente em pequenas quantidades para realçar o sabor dos outros ingredientes.
Devido Ã sua raridade e dificuldade de cultivo, a trufa negra Ã© um dos ingredientes mais caros do mundo.
Seu preço pode variar de acordo com o tamanho, qualidade e época do ano, mas geralmente oscila entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por quilo, em alguns casos podendo chegar a R$ 10.000!
O maior produtor de trufas negras do mundo é a França, com a região de Périgord sendo considerada a 'capital mundial da trufa negra'.
A trufa negra é um ingrediente perecível e deve ser consumida fresca dentro de poucos dias após a colheita.
Embora não seja nativa do Brasil, a trufa negra vem ganhando popularidade no país nos últimos anos.
Alguns restaurantes brasileiros já oferecem pratos com trufas negras em seus menus, geralmente como itens sazonais ou especiais.
Na natureza, as trufas ajudam a espalhar os seus esporos, o que é importante para manter o equilíbrio e garantir que a espécie continue existindo. Isso acontece porque esses esporos vão gerar novas trufas com o passar do tempo.
Assim como a maioria dos fungos, as trufas crescem perto de árvores e suas raízes, em solo úmido. Mas só uma parte do mundo tem o solo e o clima ideais para o seu crescimento: o sul da Europa.
O processo de plantio dura de seis a nove meses, e a colheita é feita geralmente durante o inverno europeu, entre dezembro e março.