Diogo Nogueira sem Paolla Oliveira ; relacionamento durou 5 anos

No pronunciamento, o casal afirmou que a história chegou ao fim de maneira coerente com a forma como viveram a relação, descrita como real, intensa e marcada pelo afeto. Eles destacaram que não houve rompimento brusco e informaram que seguirão caminhos separados, preservando o carinho mútuo. Também pediram sensibilidade e privacidade naquele momento.
Apesar do tom adotado no comunicado, o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, informou que a separação foi resultado de um desgaste progressivo. Segundo a coluna, o casal já enfrentava uma crise, perceptível pela diminuição das aparições públicas conjuntas, especialmente nos shows do cantor. Ainda de acordo com a apuração, houve tentativas de reconciliação, incluindo uma viagem, mas discussões envolvendo ciúmes e conflitos de interesses indicaram que ambos viviam fases diferentes.
A reportagem acrescentou que o anúncio do término teria sido adiado em outras ocasiões em razão de compromissos profissionais e contratos publicitários firmados em conjunto e que o imóvel adquirido pelo casal no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, ficará com Diogo Nogueira, que reembolsará Paolla Oliveira pela parte correspondente, com pagamento à vista e sem disputas públicas.
A confirmação da separação surpreendeu as redes sociais e pessoas próximas, sobretudo por ter ocorrido às vésperas do Natal. Informações de bastidores indicam que amigos não esperavam o anúncio naquele período, associado a planos familiares, como a ceia organizada por Diogo e a viagem do pai e do irmão da atriz para passar a data com o então casal.
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2021, após uma publicação no Instagram. No mês seguinte, o cantor relatou que o primeiro encontro ocorreu por intermédio de amigos em comum, depois de encontros ocasionais nos estúdios da TV Globo. Os dois trocaram mensagens até o primeiro encontro, ocasião em que Diogo preparou um jantar.
Pouco tempo depois, passaram a morar juntos no Rio de Janeiro. Apesar da discrição, não escondiam o relacionamento e trocavam declarações públicas, além de acompanharem a rotina profissional um do outro. Paolla era presença frequente nos shows do cantor, enquanto Diogo acompanhava a atriz nos ensaios da escola de samba Grande Rio. O casal também adotou um cachorro, chamado Brutus.
O artista já foi casado com Milena Nogueira entre 2003 e 2018. Do relacionamento, nasceu seu único filho, Davi Nogueira, em 2006. A seguir, saiba mais sobre o cantor.
Diogo Mendonça Nogueira nasceu em 26 de abril de 1981, no Rio de Janeiro. Filho do compositor João Nogueira e de Ângela Maria Nogueira, frequentou rodas de samba desde a infância, o que possibilitou contato direto com músicos e tradições do gênero.
Antes de seguir carreira musical, tentou se tornar jogador de futebol e chegou a treinar em clubes do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, mas uma lesão no joelho interrompeu esse percurso.
Após retornar ao Rio de Janeiro, passou a participar de rodas de samba e formou uma banda própria, iniciando sua trajetória profissional na música. Seu primeiro projeto solo foi o álbum “Diogo Nogueira ao Vivo”, gravado no Teatro João Caetano e lançado em 2007. O trabalho recebeu indicação ao Latin Grammy na categoria Melhor Artista Revelação.
Em 2009, lançou “Tô Fazendo a Minha Parte”. No ano seguinte, publicou “Sou Eu Ao Vivo” em CD e DVD, projetos que resultaram em indicação ao Latin Grammy na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode e na conquista do prêmio com o primeiro.
O álbum “Bossa Negra”, lançado em 2014 em parceria com Hamilton de Holanda, recebeu indicações ao Latin Grammy nas categorias Melhor Álbum de Samba e Melhor Canção em Língua Portuguesa e venceu esta última com a música homônima.
Em 2016, lançou “Alma Brasileira”, gravado ao vivo no Rio de Janeiro e dedicado a compositores consagrados do samba. Em 2021, lançou “Samba de Verão”. Ambos foram indicados ao Latin Grammy na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.
Ao longo da carreira, ultrapassou a marca de dois milhões de álbuns vendidos, com certificações de Ouro, Platina e Platina Dupla.
Entre suas músicas mais conhecidas estão “Pé na Areia”, indicada ao Latin Grammy na categoria Melhor Canção Brasileira, “Clareou”, “Espelho”, “Fé em Deus” e “Tá Faltando o Quê?”
Diogo Nogueira também é compositor de sambas-enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. Ele foi um dos autores do samba da Portela em 2007, “Os Deuses do Olimpo na Terra do Carnaval”, e gravou sambas históricos de outras escolas, como “É Hoje”, da União da Ilha do Governador, de 1982, além de pot-pourris de clássicos como “Contos de Areia” e “Aquarela Brasileira”.
Em 2025, estreou o programa “Diogo na Cozinha” no GNT e foi o apresentador titular por 14 anos, de 2008 a 2022 do programa “Samba na Gamboa” da TV Brasil.