Entretenimento Diogo Nogueira sem Paolla Oliveira ; relacionamento durou 5 anos Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram, em 22 de dezembro de 2025, o fim do relacionamento, que durou quase cinco anos. O comunicado foi divulgado de forma conjunta no Instagram, onde ambos definiram a separação como um “final feliz”. Segundo o texto, não houve um motivo específico para o término, e a decisão foi tomada com diálogo, respeito e maturidade, com a observação de que as relações se transformam ao longo do tempo. Por Flipar

Instagram