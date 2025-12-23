Galeria Você sabia? Padre Marcelo Rossi já foi investigado pelo Vaticano Padre Marcelo Rossi, uma das figuras religiosas mais populares do Brasil, foi investigado pelo Vaticano por aproximadamente dez anos, de 1999 até 2009. A apuração teve origem em uma denúncia anônima feita por um religioso brasileiro, que o acusava de culto ao personalismo, exibicionismo excessivo na televisão e desvirtuamento das práticas católicas. Por Flipar

Wikimedia Commons / Bruno Covas