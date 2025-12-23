Santos lidera número de centenários na Baixada Santista e abriga o maior jardim de praia do mundo

A maioria dos centenários é composta por mulheres, um padrão que acompanha as estatísticas nacionais de expectativa de vida. Apesar do destaque numérico, os dados disponíveis não permitem identificar fatores específicos, como condições socioeconômicas, acesso a serviços de saúde ou hábitos de vida, que expliquem essa concentração etária no município.
Localizada majoritariamente na Ilha de São Vicente, de frente para a Baía de Santos, a cidade está situada no litoral sul do estado de São Paulo, a cerca de 80 quilômetros da capital e integra a Região Metropolitana da Baixada Santista, formada por nove municípios: Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga.
Além disso, o Jardim da Orla, considerado o cartão-postal da cidade, foi reconhecido pelo Guinness World Records como o maior jardim de praia do mundo e acompanha toda a faixa litorânea do município.
O conjunto paisagístico se estende por 5.335 metros de orla e ocupa uma área de aproximadamente 218.800 metros quadrados. O projeto teve origem nos estudos do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, desenvolvidos no início do século 20, e começou a ser implantado em 1936.
Ao longo das décadas, o jardim foi ampliado e adaptado às transformações urbanas, mas manteve a continuidade das áreas verdes como elemento central. Atualmente, reúne cerca de 1.300 canteiros, aproximadamente 1.800 árvores e diversos monumentos históricos distribuídos ao longo da orla, sendo utilizado diariamente por moradores e visitantes.
Voltadas para o mar aberto e com ondas, em geral, de intensidade moderada, a Praia de Santos atraem frequentadores o ano todo. A orla concentra diversas atividades de lazer e bem-estar, desde a prática de exercícios físicos, com áreas específicas para beach tennis e futevôlei, até o convívio social nos quiosques e barracas de alimentação.
A Praia de Santos, porém, recebe diferentes denominações conforme o trecho, geralmente identificadas pelos canais que desembocam no mar. As transições entre uma praia e outra são sutis e têm características semelhantes.
Ainda assim, moradores e turistas costumam ter preferências por determinados trechos, seja pela tranquilidade, pela proximidade com o comércio ou pela presença de quiosques específicos. A seguir, conheça 6 praias de Santos que se destacam e valem a visita.
Praia do Gonzaga – É a praia mais conhecida de Santos e uma das mais movimentadas da Baixada Santista. Localizada em um bairro central e valorizado, reúne ampla oferta de comércio, serviços, hotéis, bares, restaurantes e shoppings. A extensa faixa de areia favorece o banho de mar, a prática de esportes e a intensa circulação de moradores e turistas.
Praia do Boqueirão – Vizinha ao Gonzaga, destaca-se pela infraestrutura urbana e pela localização estratégica na região central da cidade. O bairro concentra feiras, espaços culturais, instituições de ensino, hospitais e supermercados, além de apresentar presença significativa de moradores idosos e grande fluxo diário de pessoas.
Praia do Embaré – Associada ao público jovem, reúne bares e restaurantes próximos à orla e oferece fácil acesso a diferentes pontos da cidade. Um de seus principais marcos é a Basílica de Santo Antônio do Embaré, construção de destaque na paisagem urbana e importante referência religiosa do município.
Praia do José Menino – Localizada entre Santos e São Vicente, é conhecida pelas boas condições para a prática do surfe e pela faixa de areia mais ampla, o que contribui para menor concentração de banhistas em períodos de maior movimento. A orla abriga o Orquidário Municipal, o Parque Roberto Mário Santini e o complexo do Quebra-Mar.
Praia de Aparecida – Considerada uma das praias mais tranquilas de Santos, é bastante procurada por famílias. O bairro dispõe de áreas de lazer, ciclovia, o Sesc Santos e o principal shopping da cidade, além de acesso à balsa que faz a ligação com o Guarujá.
Ponta da Praia – Localizada na extremidade da orla santista, caracteriza-se pela faixa de areia reduzida e pela vista do Porto de Santos. O local é conhecido pelo pôr do sol e concentra importantes equipamentos turísticos, como o Aquário de Santos, o Museu do Mar e o Museu da Pesca, além de ter recebido melhorias recentes em iluminação e infraestrutura urbana.