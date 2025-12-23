Policiais fazem patrulhamento montados em búfalos e viram atração turística em Marajó

No momento, o 8º Batalhão possui oito búfalos e sete deles estão aptos para o policiamento. Os animais são treinados em áreas alagadas, pelos policiais nativos da região. Quando o búfalo chega na fase adulta e tem um bom desempenho durante os treinos, ele se torna apto para o serviço policial militar, conta o sargento Manoel Vitelli Júnior, integrante do 8º Batalhão.