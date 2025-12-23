Estilo de Vida Fáceis de cuidar: plantas que não precisam de poda frequente Manter um jardim bonito nem sempre exige mãos experientes ou tempo livre. Escolher plantas que crescem com autonomia, exigindo poucas ou nenhuma intervenção de poda, transforma o cuidado do espaço verde em algo simples e prazeroso. Por Flipar

WeeJeeVee wikimedia commons