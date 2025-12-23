Curte pimenta? Comidas mexicanas para fazer em casa

Quesadillas
Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino.
Guacamole
Guacamole leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro.
Tortillas
As tortillas têm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubá, sal, manteiga e água morna.
Nachos com chilli
Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros.
Burrito de carne
A massa do burrito é feita com farinha de trigo, fubá, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino.
Taco de carne
Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface.
Mojito
Mojito é uma bebida que é preparada com rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, um ramo de hortelã e gelo picado.
Torta de temales
A torta de temales leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado.
Feijão mexicano
Para fazer o feijão mexicano, são necessários feijão, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiça calabresa em cubos, carne moída, alho e azeitonas verdes.
Chili com carne
Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas.