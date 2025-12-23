Cidades perfeitas para quem viaja sozinho pela Europa

O estudo foi feito com base em uma pontuação dada pelos próprios turistas, que avaliaram, entre outras coisas, atrações turísticas e restaurantes para se conhecer sozinho. Confira o ranking!
20) Roosendaal (Holanda), 54 pontos: Localizada na província de Brabante do Norte, essa cidade encantadora dos Países Baixos é conhecida por sua atmosfera acolhedora e arquitetura pitoresca.
19) Budapeste (Hungria), 54 pontos: A deslumbrante capital da Hungria é famosa por suas termas termais, arquitetura grandiosa e o majestoso Rio Danúbio.
18) Praga (RepÃºblica Tcheca), 54 pontos: Conhecida como 'a cidade das cem torres', Praga encanta com sua arquitetura medieval preservada e atmosfera romÃ¢ntica Ã s margens do rio Vltava. TambÃ©m Ã© lar do majestoso Castelo de Praga e da deslumbrante Ponte Carlos.
17) Bucareste (Romênia), 55 pontos: A cativante capital da Romênia, mescla o antigo com o moderno. O Palácio do Parlamento e as igrejas ornamentadas são símbolos da cidade.
16) CracÃ³via (PolÃŽnia), 57 pontos: A joia da PolÃŽnia encanta com sua bela Cidade Antiga, repleta de praÃ§as histÃ³ricas e arquitetura medieval. O Castelo de Wawel Ã© um dos lugares mais visitados.
15) Kaunas (Lituânia), 57 pontos: A segunda maior cidade da Lituânia fica às margens do rio Nemunas. O Museu Nacional M. K. ?iurlionis é um dos grandes símbolos da região.
14) Bruges (Bélgica), 57 pontos: É uma cidade medieval encantadora, conhecida por seus canais, arquitetura preservada e atmosfera romântica.
13) Riga (Letônia), 58 pontos: A capital da Letônia é uma joia arquitetônica às margens do rio Daugava. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.
12) Varna (Bulgária), 58 pontos: Varna é uma cidade costeira banhada pelo Mar Negro, famosa por suas praias deslumbrantes e clima agradável. As Termas Romanas e a Catedral da Assunção são exemplos de pontos turísticos famosos.
11) Lucerna (Suíça), 59 pontos: Conhecida por sua Ponte da Capela e a Torre da Água, Lucerna é uma cidade encantadora às margens do Lago dos Quatro Cantões, cercada por picos alpinos deslumbrantes.
10) Nice (França), 60 pontos: Localizada na Riviera Francesa, Nice é um paraíso à beira-mar conhecido por suas praias ensolaradas e elegância mediterrânea.
9) Valletta (Malta), 60 pontos: A capital de Malta Ã© uma cidade fortificada, repleta de charme histÃ³rico e arquitetura barroca. Com suas ruas de pedra calcÃ¡ria, praÃ§as encantadoras e a imponente Catedral de SÃ£o JoÃ£o, Valletta Ã© um tesouro cultural e um PatrimÃŽnio Mundial da UNESCO.
8) Sevilha (Espanha), 62 pontos: O icônico Alcázar, a Giralda e a atmosfera festiva durante a Feria de Abril contribuem para a riqueza cultural desta cidade histórica, tornando-a um destino cativante na Andaluzia.
7) Reykjavik (Islândia), 62 pontos: A capital da Islândia é uma cidade moderna com uma aura acolhedora e cercada por paisagens naturais deslumbrantes. É conhecida por sua arquitetura única, como a Hallgrímskirkja, e as famosas águas termais.
6) Londres (Reino Unido), 63 pontos: A efervescente capital do Reino Unido é uma metrópole global rica em história, cultura e diversidade. Com ícones como o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres e o Big Ben, a cidade às margens do Tâmisa oferece uma combinação única de tradição e modernidade.
5) Florença (Itália), 66 pontos: Lar da Catedral de Santa Maria del Fiore, da Galeria Uffizi e do icônico David de Michelangelo, Florença é um museu ao ar livre que respira história e cultura, tornando-se um destino imperdível para os amantes das artes.
4) Istambul (Turquia), 67 pontos: A cidade transcontinental entre a Europa e a Ãsia Ã© um fascinante encontro de culturas e histÃ³ria e conta com marcos icÃŽnicos como a BasÃlica de Santa Sofia, a Mesquita Azul e o PalÃ¡cio de Topkapi.
3) Faro (Portugal), 67 pontos: Localizada no sul de Portugal, Faro é uma encantadora cidade costeira conhecida por seu centro histórico pitoresco e atmosfera tranquila. Por lá, a cultura portuguesa e as paisagens marítimas se combinam de maneira cativante.
2) Split (Croácia), 73 pontos: Com suas ruas de paralelepípedos, becos encantadores e a atmosfera animada da Riva, Split oferece uma mistura única de história, cultura e beleza litorânea.
1) Rhodes (Grécia), 76 pontos: É uma ilha do Mar Egeu com uma cidade medieval que é Patrimônio Mundial da UNESCO. Conhecida pela imponente Acrópole de Rodes, a cidade velha de Rodes é um labirinto de ruas de paralelepípedos, palácios e fortificações, proporcionando uma jornada fascinante pelo passado.