Navio de guerra do século 16 bate recorde de recuperação de armas em escala global

O navio de guerra inglês Mary Rose, que afundou em 1545, entrou para o Guinness World Records por ter o maior conjunto de armamentos medievais já resgatado de um naufrágio.

Por Flipar
Flickr bernie condon

Mais de 19 mil artefatos foram recuperados após décadas de trabalho arqueológico.

Flickr Ursula Wall

A embarcação afundou em 1545, durante a Batalha de Solent, próxima ao porto de Portsmouth, no Reino Unido.

Portsmouth Harbour from the Spinnaker Tower, Portsmouth, Hampshire by Christine Matthews

Entre os itens destacam-se: 172 arcos longos, quase 3.900 flechas, 19 canhões (de bronze e ferro), espadas, lanças, armaduras, punhais e equipamentos de guerra.

Flickr Graham Defries

Também foram encontrados objetos pessoais, como vestimentas, moedas e até o esqueleto de um cão whippet (provavelmente um caçador de ratos).

Flickr G. Knowles

O ambiente escuro e livre de oxigênio do fundo do mar permitiu a preservação excepcional dos materiais.

Jeremy Bishop Unsplash

A operação histórica foi acompanhada por mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo.

the Mary Rose Trust/Wikimédia Commons

Desde então, arqueólogos marinhos vêm estudando os restos da embarcação, transformando o Mary Rose em um dos mais importantes sítios arqueológicos marítimos do mundo.

Reprodução Museu Mary Rose

Esses achados ajudam os pesquisadores a entender a estrutura do navio, a organização social da tripulação e até as práticas de lazer e profissões dos homens a bordo.

Flickr G. Knowles

Armas de haste, dardos incendiários, escudos de canhão, cotas de malha e outros itens oferecem detalhes valiosos sobre as estratégias militares da época. Conheça mais sobre este navio histórico!

Reprodução Museu Mary Rose

Construído entre 1509 e 1511 durante o reinado de Henrique VIII, o Mary Rose foi um dos primeiros grandes navios de guerra da marinha inglesa, simbolizando a ascensão do poder naval da Inglaterra.

Domínio Público

Na época, Henrique VIII investiu pesadamente na marinha, vendo o domínio dos mares como crucial para a segurança e expansão do reino.

Domínio Publico - Wikimédia Commons

Projetado para combater ameaças como França e Escócia, o navio era capaz de transportar mais de 400 homens — entre marinheiros, soldados e arqueiros.

Flickr Beardy Vulcan

O navio tinha um design revolucionário, com canhões nas laterais, antecipando as táticas navais modernas.

Flickr Andrew Stawarz

Após mais de 30 anos de serviço, o Mary Rose afundou em 19 de julho de 1545 durante a Batalha de Solent, diante do próprio rei Henrique.

Domínio Público/Wikimédia Commons

As hipóteses para o naufrágio ainda são debatidas, mas incluem manobras erradas, excesso de carga e canhões mal fechados. Cerca de 500 tripulantes morreram.

Flickr bernie condon

Hoje, o Mary Rose e seu acervo estão expostos no Mary Rose Museum em Portsmouth, cidade portuária do condado de Hampshire, na Inglaterra.

Flickr Paul Jones

