Dedicado ao teatro, Daniel Dantas critica o esquema dos reality shows

O ator ressalta, no entanto, que não é contrário ao uso da tecnologia. Segundo ele, o problema não está nos recursos tecnológicos em si, mas no uso excessivo e compulsivo, especialmente das redes sociais e do celular.
Para Daniel, essa prática se sustenta em uma contradição: pessoas que se reconhecem viciadas nesses meios frequentemente relatam satisfação, mesmo vivenciando uma experiência que considera insatisfatória.
Ao analisar o cenário cultural contemporâneo, Daniel Dantas aponta os reality shows como um reflexo dessa lógica. Para ele, o “Big Brother Brasil” exemplifica um modelo baseado na competição extrema e na ideia do “cada um por si”, no qual relações, alianças e acordos são provisórios e subordinados à disputa por prêmios.
Em sua avaliação, esse tipo de programa normaliza o sofrimento físico e psicológico como forma de recompensa e reforça a percepção de que não há espaço para ações coletivas ou alternativas fora da lógica competitiva.
Sem contrato fixo com a televisão, Daniel Dantas está atualmente em cartaz em duas peças de teatro. Uma delas é a comédia “TOC TOC - Obsessivamente Divertido”, que acompanha personagens diagnosticados com transtorno obsessivo-compulsivo. Na peça, o humor nasce de situações cotidianas vividas por essas pessoas, com cuidado para evitar estereótipos ou abordagens ofensivas.
O outro trabalho é “Ilíada”, montagem baseada no texto clássico atribuído a Homero, apresentado ao lado da atriz Letícia Sabatella. Enquanto “TOC TOC” aposta no riso e na identificação imediata do público, “Ilíada” propõe uma experiência mais reflexiva e ritualística.
A relação de Daniel Dantas com o teatro antecede sua trajetória na televisão. Nascido em 28 de junho de 1954, no Rio de Janeiro, é filho do ator Nelson Dantas e cresceu em meio a ensaios, bastidores e conversas sobre arte, ambiente que marcou profundamente sua formação artística.
Ele iniciou a carreira nos anos 1970, período marcado pela ditadura militar no Brasil, quando o teatro se tornou o centro de sua formação e prática profissional. Atuou em grupos importantes da época, como o “Asdrúbal Trouxe o Trombone” e, posteriormente, o “Pessoal do Despertar”, em um contexto em que fazer teatro também significava lidar com censura, medo e vigilância constante.
A migração para a televisão ocorreu no início dos anos 1980. Daniel estreou na novela “Chega Mais”, exibida em 1980, e, no ano seguinte, integrou o elenco de “O Amor é Nosso”. A partir de então, passou a atuar regularmente em produções televisivas.
Ao longo das décadas seguintes, participou de diversas novelas da TV Globo, como “Sinhá Moça”, “Olho por Olho”, “O Dono do Mundo”, “Mulheres de Areia”, “Explode Coração”, “Força de um Desejo”, “Um Anjo Caiu do Céu”, “Paraíso Tropical”, “Sangue Bom”, “Boogie Oogie” e “Pega Pega”, entre muitas outras.
“Um Lugar ao Sol”, exibida em 2021 no horário nobre da emissora, foi, até o momento, sua última novela na televisão.
Mesmo com uma longa trajetória na TV, Daniel Dantas sempre manteve uma ligação sólida com o teatro, onde encontra maior liberdade de tempo, linguagem e contato direto com o público.
Ele atuou em montagens como “O Homem sem Qualidades”, “Tio Vânia”, “Macbeth”, “Baile de Máscaras”, “Quem Tem Medo de Virginia Woolf?” e “O Inoportuno”, trabalho que lhe rendeu indicação ao Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator em Peça de Teatro em 2021.
No cinema, Daniel também construiu uma filmografia extensa, com participações em títulos como “Tudo Bem”, “O Sonho Não Acabou”, “Traição”, “Jenipapo”, “Caixa Dois”, “Getúlio” e “O Amor no Divã”.
Na vida pessoal, Daniel Dantas foi casado com a atriz Zezé Polessa entre 1979 e 1988, com quem teve um filho, João Dantas. Desde 2019, namora a atriz Letícia Sabatella.