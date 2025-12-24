Premiada pela ONU, Rota do Enxaimel destaca-se por seu valor histórico e cultural

Situada no bairro de Testo Alto, essa vila abriga a maior quantidade de casas construídas no estilo enxaimel fora da Europa.
No local, há 50 dessas construções em um caminho protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que reconhece o valor cultural e paisagístico da região.
O estilo enxaimel é uma técnica de construção trazida pelos imigrantes germânicos no século 19. Nele, as paredes são montadas usando vigas de madeira encaixadas e preenchidas com tijolos de argila.
A Rota do Enxaimel é o único lugar no Brasil que já foi eleito entre as melhores vilas turísticas do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2021.
Essa certificação é dada a locais que conseguem equilibrar a preservação da cultura e do ambiente com o desenvolvimento econômico.
A Rota do Enxaimel recebeu o selo 'Best Tourism Villages' em cerimônia ocorrida em Madri, na Espanha. Na ocasião, a vila concorreu com outros 170 destinos de 75 países.
Em 2023, a Rota conquistou a medalha de prata no 3º Prêmio de Turismo Responsável América Latina, realizado pela WTM, uma das maiores organizadoras de feiras do setor em todo o mundo.
A Rota do Enxaimel conta com 16 km, trajeto que pode ser percorrido pelos visitantes de carro, bicicleta ou a pé. Os turistas podem contratar guias para conhecer a região.
Durante a visita, é possível conhecer e se hospedar em casas típicas, experimentar comidas locais deliciosas e comprar artesanato.
A comunidade local mantém viva a história e a cultura dos imigrantes de várias maneiras, seja por meio da comida típica alemã, peças de artesanato em madeira ou atividades em clubes culturais.
Também são comuns as práticas da igreja luterana, no antigo cemitério dos imigrantes, e até mesmo uma escola municipal que promove o ensino em dois idiomas, o português e o alemão.
Uma curiosidade é que todas essa estrutura se desenvolveu em meio a uma área de Mata Atlântica preservada, com inúmeras nascentes de água, riachos e cachoeiras.
A Fábrica de Chocolates Nugali é outro destaque e uma parada obrigatória para quem conhece a rota.
O Alles Park Pomerode também faz parte da rota e conta com várias atrações como a Vila da Neve, Roda Gigante e a pista de obstáculos Kinderzone.
Em dezembro de 2023, a Rota do Enxaimel recebeu a medalha de prata na 3ª edição do Prêmio Nacional do Turismo, em Brasília. A insígnia é oferecida pelo Ministério do Turismo e é a maior do setor no país.
“O prêmio mostra que o turismo cultural pode e deve ser pensado com foco no resultado, para que seja possível preservar as tradições gerando desenvolvimento econômico”, declarou à época Ivan Blumenschein, vice-presidente da Associação Rota do Enxaimel.
Criada em julho de 2021, a Associação Rota do Enxaimel tem como objetivo preservar a história, manter viva a cultura e apoiar os agricultores locais, tudo isso associada com o impulso ao turismo.
Em agosto de 2024 aconteceu um importante evento turístico da vila: a 12ª Caminhada Noturna da Rota do Enxaimel. Ela reuniu 1.600 participantes, batendo um novo recorde. Eles percorreram 12 quilômetros pelas belezas naturais do bairro Testo Alto.
Os caminhantes percorreram cerca de 12 km da rota, apreciando suas belezas e atrativos culturais tombados pelo Iphan. Partida e chegada ocorreram no Clube de Caça e Tiro Rio do Testo, conhecido também como Salão Belz. Os participantes tiveram acesso a atividades de lazer, cultura e esporte.