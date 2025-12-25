Luz e magia: Cidades que ficam deslumbrantes nas festas de Natal

Algumas cidades ao redor do mundo, inclusive, se preparam de maneira especial para comemorar a 'chegada do Bom Velhinho'.
Por isso, selecionamos lugares onde a decoração caprichada e a iluminação especial chama a atenção pela beleza nessa época do ano.
Frio, neve, decorações lindas em prédios e casas e até o famoso 'Jingle Bells'. Parecendo um cenário de filme de Natal, Nova York, nos Estados Unidos, é um destino certo para quem quer curtir o fim do ano.
Uma das cidades mais bonitas do mundo, Quebec, no Canadá, é mais um lugar em que a neve e as decorações especiais fazem o turista se sentir em um conto de fadas natalino.
Dentro da Finlândia, é na Lapônia que, segundo a lenda, o Papai Noel trabalha e recebe todos os anos cerca de 700 mil cartas de crianças do mundo inteiro. Lá tem o Museu do Papai Noel, com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos.
Um dos mais tradicionais da Europa, o mercado de Natal de Nuremberg, na Alemanha, é um local especial para curtir esta época do ano com muita cultura local. Tem lojinhas de artesanato, muita comida e área para shows.
Referência mundial nos esportes radicais, Queenstown, na Nova Zelândia, é um paraíso em termos de beleza e qualidade de vida. A ceia de Natal é especial para quem curte muita neve.
Em Praga, na República Tcheca, as celebrações natalinas são envoltas em tradições locais e festividades bem familiares. Crianças bem comportadas ganham doces e frutas nosfestejos de São Nicolau.
Na festiva Barcelona, na Espanha, ao principais pontos turísticos, ruas e lojas ficam lotados, e a decoração criativa de Natal enfeita as esquinas e os monumentos.
Reykjavik, capital da Islândia, fica ainda mais mágica com as festas. As pessoas visitam o Mercado de Natal na parte mais antiga da cidade para fazer umas comprinhas.
Se você é um 'natalxonado', uma boa dica é Manila, nas Filipinas, onde o Natal começa em setembro e vai até dezembro. São quatro meses de músicas, comidas locais com a atmosfera dessa época do ano.
O Mercado de Natal de Estrasburgo, na França, existe desde o século 16 (aproximadamente 1570) e é um dos mais importantes da Europa. A cidade é a capital francesa do Natal com lindos chalés e muitas lembranças natalinas.
A tradicional e moderna Londres, na Inglaterra, recebe decorações grandiosas nos palácios, lojas e equipamentos urbanos no Natal. A solidão das iluminadas ruas (ao contrário de Nova York) por causa das celebrações familiares é um atrativo a mais.
O Natal para os russos é apenas em 7 de janeiro, um costume da Igreja Ortodoxa. Mas, na capital Moscou, a neve que cai sobre o Kremlin, a Praça Vermelha e outros maonumentos em dezembro é a certeza de uma época especial no país.
Curitiba está entre os destinos especiais para os amantes do Natal. Com as principais vias decoradas e com muitas luzes, a capital paranaense tem a Feira de Natal da Praça Osório, o Mercado Municipal e a apresentação de coral do Palácio Avenida.
O Natal mais grandioso do Brasil fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Há desfiles natalinos com alegorias coloridas, atores, acrobatas, patinadores, espetáculos teatrais e shows que contam a história do nascimento de Jesus.
No Nordeste, destaca-se uma série de eventos em Natal, no Rio Grande do Norte. A rica cultura local, aliada ao capricho na decoração, oferece uma experiência festiva única.
Conhecida como 'Pequena Finlândia', Penedo, no Rio de Janeiro, se transforma em conto de fadas nas festividades de Natal,com todos os espaços decorados e programação especial. Lá tem a famosa Casa do Papai Noel.
Com sua rica herança cultural alemã, Blumenau, em Santa Catarina, se transforma em um verdadeiro espetáculo natalino com eventos festivos, como o 'Magia de Natal', e uma decoração deslumbrante.