Dos museus ao maior jardim de orla do mundo: as atrações turísticas de Santos

De acordo com a Ecovias, concessionária responsável por administrar o sistema Anchieta-Imigrantes, a cidade portuária recebeu mais de um milhão de veículos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.
O crescimento de turistas em comparação com o mesmo período do ano anterior foi de 18,3%. A estimativa é de que 3,34 milhões pessoas tenham escolhido Santos como destino na temporada.
Os bons números se explicam pela junção dos dias ensolarados da estação, que teve níveis de chuva abaixo da média, e uma boa infraestrutura turística.
Um reflexo dessa grande presença de visitantes é que pontos turísticos da cidade tiveram atividade intensa. Veja algumas ótimas atrações do principal município da Baixada Santista.
Catedral de Santos - Sede da diocese de Santos e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Localizada no centro do município, foi inspirada em projeto do arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl, o mesmo que projetou a Catedral da Sé, de São Paulo.
Museu do Café - Inaugurado em 1998, o prédio em estilo eclético apresenta exposições permanentes e temporárias que contam a história daquele que foi o principal produto de exportação brasileira entre o fim do século 19 e o início do século 20.
Museu Pelé - Espaço permanente instalado no Casarão do Valongo, no centro da cidade, que reverencia o Rei do Futebol. O museu apresenta itens diversos do acervo pessoal do eterno Camisa 10 do Santos Futebol Clube.
Aquário Municipal - Inaugurado há quase 80 anos, é um dos mais famosos espaços de lazer da cidade. Com 32 tanques, apresenta aos visitantes espécies diversas da vida aquática brasileira.
Monte Serrat - Um dos símbolos da cidade, o morro hospeda o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira de Santos. O passeio no bondinho que conduz ao complexo turístico é uma das atrações do espaço.
Estação do Valongo - Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha Turística do Bonde, com bondes temáticos, é sede da primeira estação de trem do estado de São Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga São Paulo Railway, o prédio foi construído por iniciativa do Barão de Mauá.
Museu do Porto de Santos - Inaugurado em 1989, o espaço retrata a história do maior porto da América Latina.
Estádio Urbano Caldeira - A tradicional Vila Belmiro, inaugurada em 12 de outubro de 1916, é a casa do Santos Futebol Clube. Palco histórico que viu nascerem craques como Pelé e Neymar, é um dos pontos mais conhecidos da cidade.
Memorial das Conquistas - O museu instalado na Vila Belmiro exibe as glórias do Santos Futebol Clube, como troféus, documentos históricos e registros de momentos inesquecíveis do Alvinegro.
Jardim da Orla - Cartão postal da cidade, o jardim da praia de Santos está registrado no Guinness Book como o maior do tipo no mundo. Com 5.335 metros de extensão, ele comporta um conjunto de monumentos e esculturas que homenageiam nomes históricos da localidade.
A ciclovia da cidade, com 5 quilômetros de extensão, percorre parte da orla da praia, permitindo locomoção e passeio em meio às belezas dos jardins.
Com pouco mais de 418 mil habitantes, a cidade de Santos foi fundada em 1546 pelo nobre e explorador português Brás Cubas.
Santos aparece com frequência em listas de cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. A cidade tem o sexto melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país.
A cidade compõe a chamada Região Metropolitana da Baixada Santista ao lado de oito municípios: São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
Uma dos pontos que marcam o urbanismo de Santos são os canais a céu aberto que se tornaram pontos de referência na cidade. Eles foram concebidos pelo sanitarista Saturnino de Brito e captam as águas fluviais (das chuvas).