Viralizou em 2025: Bartender inova e cria drink de cachorro-quente

A forma de se fazer o cachorro-quente depende da região do Brasil, visto que em São Paulo, se utiliza purê de batata, enquanto no Rio de Janeiro, usa-se ovo de codorna. Já em solo mineiro, o prato é servido com milho verde e batata palha, enquanto, na Paraíba, é feito com carne moída e/ou frango desfiado, com carne moída e verdura picada.