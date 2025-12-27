Um olho de cada cor: veja os famosos com heterocromia

Mila Kunis - A atriz apresenta heterocromia completa. O seu olho esquerdo é verde, e o direito é castanho/avelã. A condição não é congênita. Ela foi causada por uma inflamação crônica na íris que levou à formação de uma catarata e deixou um olho com coloração alterada. Após a cirurgia, sua visão foi restaurada e a heterocromia permaneceu.