Galeria Cavernas do Peruaçu: o primeiro sítio natural de Minas em lista da UNESCO No dia 13 de julho de 2025, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no norte de Minas Gerais, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura . Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo