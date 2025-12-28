Galeria Delícias da gastronomia árabe: desfrute da variedade de sabores A culinária árabe é marcada por sabores intensos, especiarias e ingredientes naturais como grãos, carnes e azeites. Influenciada por tradições milenares, traz pratos ricos em aromas e texturas. Seu preparo valoriza técnicas ancestrais, como assados, grelhados e cozidos lentos. Por Flipar

Foto de Polina Tankilevitch / Pexels