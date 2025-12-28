Jude Law tem 6 filhos de 4 mulheres; veja a trajetória do astro

Nascido em 6 de outubro de 1996 em Westminster, Londres, ele é tão parecido com o pai que entrou no elenco de 'Running Man', em 2019, para interpretar o papel do personagem de Jude Law mais novo. Ele havia estreado, porém, em 2010 com 'O Resgate de Órgãos'.
E está no filme 'Mestres do Ar' (2024). Rafferty é filho de Jude Law com a atriz Sadie Frost, com quem o ator foi casado de 1997 a 2003. Rafferty é irmão de Iris, nascida em 2000, e Ruddy Law nascido em 2003, por parte de mãe e pai. Mas tem outros irmãos, filhos de outras mulheres com as quais Jude se relacionou.
Nascido no ano de 29/12/1972, o britânico Jude Law - nascido na capital Londres - ficou conhecido pelo talento e pela versatilidade que marcam sua notável carreira no cinema. Mas também chama atenção pela vida amorosa instável - primeira página de tabloides e revistas sobre celebridades. Afinal, Jude tem seis filhos de quatro mulheres diferentes. Veja sua trajetória.
Os pais de Jude Law eram professores e lhe deram o nome de Jude por conta do clássico dos The Beatles, ' Hey Jude'(1968), o que acabou lhe causando bullying na escola, sendo alvo de gozação de outros alunos.
Desde jovem Jude mostrou interesse pelas artes cênicas. Ele estudou na National Youth Music Theatre, onde despontou com sua carreira no teatro. E já aos 20 anos foi indicado para o prêmio Laurence Olivier.
Jude conheceu sua primeira esposa, a atriz Sadie Frost, aos 19 anos, durante a gravação de um filme. Ela era casada na época. Eles tiveram 3 filhos e se divorciaram em 2003.
No mesmo ano, engatou namoro com a atriz Sienna Miller, que conheceu nos sets de 'Alfie'. O casal midiático logo noivou, mas, em 2005, rompeu a relação após um escândalo de traição do ator com a babá contratada por sua ex-mulher. Entre idas e voltas o casal se afastou em 2011.
A quarta filha de Jude Law é fruto do breve relacionamento com a modelo Samantha Burker em 2009. E seu namoro com a compositora Catherine Harding também foi curto, contudo foi pai novamente 2015.
Anos depois se casou outra vez e teve mais dois filhos. Atualmente vive uma vida reservada ao lado da esposa Phillipa Coan, com quem está desde 2019.
Belo e charmoso, o ator já foi eleito o homem mais sexy do mundo no ano de 2004. Veja alguns de seus principais trabalhos no cinema, além de 'O Talentodo Ripley'.
'Gattaca - Experiência Genética'(1997)- Em seu primeiro filme em Hollywood, ele atuou como coadjuvante. Essa ficção científica foi dirigida por Andrew Niccol e tinha Ethan Hawke e Uma Thurman no elenco.
“Círculo de Fogo”(2001)- Um drama de guerra, que conta a história do atirador Vasily Zaitsev, que é convencido a se tornar ícone da segunda guerra. Com direção Jean-Jacques Annaud, o elenco ainda conta com Ed Harris e Rachel Weisz.
“A.I.- Inteligência Artificial”(2001)- Uma ficção científica tocante e importante no currículo do diretor Steven Spielberg. Law faz o papel do gigolô Joe. O elenco ainda conta com o ator mirim de sucesso Haley Joel Osment e Willian Hurt.
“Cold Montain”(2003)-Nesse drama, o ator faz o papel de Inman, um combatente de guerra. A trama mostra sua saga para voltar pra casa e encontrar sua amada. Dirigido por Anthony Minghella, tem no elenco Nicole Kidman e Renée Zellweger.
“Closer-Perto Demais”(2004)- O drama trata dos encontros e desencontros em relacionamentos e as consequências de decisões erradas. Dirigido por Mike Nichols, tem ainda Julia Roberts, Natalie Portman e Clive Owen. Pela atuação em 'Closer', Jude Law ganhou o prêmio National Board of Review, em 2004.
“O amor não tira férias”(2006)- Na comédia romântica que tem Kate Winslet e Cameron Diaz como protagonistas, o personagem de Jude é um viúvo que se esforça pra criar suas filhas. Dirigido por Nancy Meyers, o elenco ainda conta com Jack Black.
“Sherlock Holmes”(2009)- No primeiro filme da franquia de sucesso, que conta as aventuras do detetive Sherlock, Law vive seu fiel escudeiro Dr John Watson. Dirigido por Guy Ritchie, é co-estrelado por Robert Downey Jr.
“Anna Karenina” (2012)- Na adaptação desse romance clássico de Tolstoi, o ator vive Alexei, um marido que não aceita se separar de sua esposa e ainda a impede de ver seus filhos. Dirigido por Joe Wright, ainda tem no elenco a premiada Keira Knightley.
“Rei Arthur - A Lenda da Espada” (2017)- No clássico medieval, a estrela atuou como Vortigem. O filme conta a história de Arthur e sua saga após Excalibur cruzar sua vida. Dirigido por Guy Ritchie,conta com Charlie Hunnam no elenco.
“Animais Fantásticos”(2018-2022)- Na franquia de sucesso, derivada da saga de Harry Porter, o ator vive o bruxo Alvo Dumbledore, e mostra sua jornada contra o mal. O filme tem a direção impecável de David Yate. Faz parte do elenco o premiado ator Eddie Redmayne.
Recentemente, Jude Law declarou que ficou emocionado ao assistir a episódios da série 'Ripley', em cartaz na Netflix. A produção, estrelada por Andrew Scott, se inspira nos romances de Tom Ripley e também no filme 'O Talentoso Ripley', de 1999.
E é justamente por isso que Jude Law se emocionou. É que, em 2000, a sua atuação no filme “O Talentoso Ripley” lhe rendeu o prêmio Bafta Melhor Ator Coadjuvante. E ele ainda concorreu ao Oscar pelo papel.
Nesse thriller Jude Law faz o papel de Dickie, um homem rico e mimado que tem sua identidade roubada. Dirigido Anthony Minghella, foi estrelado também por Gwyneth Paltrow e Matt Damon.
Judy Law se consagrou como um dos atores mais talentosos de Hollywood. Rafferty seguirá o mesmo caminho?