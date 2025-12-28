Casa 3D não tem tijolos nem cimento; saiba o preço

Galeria

Uma casa erguida sem usar materiais tradicionais de construção, como tijolos, areia e cimento, já é realidade no Brasil. E atrai a curiosidade.

Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um modelo de imóvel impresso em 3D foi colocado à mostra recentemente para visitação.

A casa com acabamentos, louças e mobiliário custa R$ 120 mil, valor inferior à média do praticado em mercado de imóveis de cidades de médio e grande porte do Brasil.

A técnica para construção da casa 3D é baseada em um material denominado microconcreto.

De acordo com o grupo empresarial responsável pelo projeto, a matéria-prima garante maior resistência e durabilidade, além de ser mais econômica.

A empresa responsável pelo protótipo é a Cosmos 3D, uma associação da brasileira Katz Construções com o grupo espanhol IT3D.

Daniel Katz, presidente do Grupo Katz, declarou que a primeira casa 3D vendida no Brasil será construída na região da Costa do Descobrimento, na Bahia.

Área turística no sul da Bahia, a Costa do Descobrimento engloba os municípios de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

A casa impressa em 3D tem área de 57m² com sala, cozinha, banheiro e dois quartos - ou um quarto e um escritório.

Na construção do imóvel tecnológico é utilizada uma impressora de quase três toneladas.

O modelo de “estreia” da Cosmos 3D levou apenas oito dias para ser construído - quatro dedicados ao processo de impressão, dois para montagem e mais dois para os ajustes finais, com acabamento e decoração.

A empresa também está desenvolvendo um projeto de prédio de até cinco pavimentos para habitação popular.

“A impressora oferece infinitas possibilidades de execução, para os mais variados projetos, o que oferece extrema flexibilidade de ideias para os clientes tanto para impressão de casas quanto para mobiliários e afins”, declarou Daniel Katz.

Apesar de toda a tecnologia, o empreendimento precisa ser construído com fundação tradicional, em um terreno apto.

Em entrevista ao portal G1, o gerente do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), Nicolas Neder, explicou que a obra em 3D precisa obedecer as mesmas determinações legais de qualquer construção.

o projeto arquitetônico deve, obrigatoriamente, ser aprovado pela prefeitura local e a execução precisa ter um responsável técnico habilitado para a obra.

Em nota para o jornal mineiro “O Tempo”, a prefeitura de Belo Horizonte afirmou: “O código de edificações não trata sobre materiais ou tipologias construtivas, mas estabelece as normas e as condições para execução que abrangem estrutura, ventilação, iluminação, pé direito e afins.”

Nos Estados Unidos, residências impressas são uma realidade há mais tempo. Em 2023, a cidade de Georgetown, no Texas, nos Estados Unidos, ganhou um bairro inteiro impresso em 3D.

Já em Houston, outra cidade texana, foi inaugurada uma casa 3D de dois andares com 370 m² de área construída.

