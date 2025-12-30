Elizabeth Savala reúne família e ex-marido no Natal

Dias antes, ela já havia antecipado a comemoração natalina em um encontro familiar que reuniu, além de três dos filhos, o ex-marido, o ator Marcelo Picchi, um dos galãs da televisão brasileira nos anos 1980. Nessa ocasião, estiveram presentes Tadeu, Thiago Picchi e Diogo, com exceção de Cyro.
Elizabeth Savala e Marcelo Picchi foram casados entre 1974 e 1985 e tiveram quatro filhos: Thiago, Diogo e os gêmeos Cyro e Tadeu. No fim dos anos 1990, Picchi afastou-se da televisão, formou-se em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e passou a adotar o pseudônimo José Picchi.
Em 1985, Elizabeth conheceu o arquiteto e produtor teatral Camilo Áttila, com quem oficializou o casamento em 2011. A seguir, conheça mais sobre a trajetória da atriz.
Elizabeth Savala Casquel nasceu em São Paulo, em 23 de novembro de 1954, e construiu uma das carreiras mais sólidas da televisão e do teatro brasileiros, com mais de quatro décadas de atuação.
O interesse pela profissão surgiu ainda na adolescência, após assistir a uma peça teatral. Mesmo contrariando o pai, ingressou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo no início dos anos 1970.
A estreia na televisão ocorreu em 1974, no teleteatro 'A Casa Fechada', exibido pela TV Cultura. No ano seguinte, antes de completar 21 anos, estreou na TV Globo como Malvina na novela 'Gabriela', exibida em 1975, papel que lhe rendeu o prêmio APCA de Revelação do Ano.
O grande sucesso do início da carreira veio em 1977, com a taxista Lili em 'O Astro'. Na época, a popularidade foi tamanha que a atriz passou a ser constantemente abordada nas ruas.
Dois anos depois, voltou a trabalhar com Janete Clair ao interpretar a bailarina Carina em 'Pai Herói'.
Ao longo da década de 1980, manteve presença constante na televisão em novelas como 'Plumas e Paetês', 'Pão, Pão, Beijo, Beijo', 'Partido Alto', 'De Quina para a Lua' e 'Hipertensão', exibida em 1986. Após esse período, se afastou temporariamente da TV para se dedicar ao teatro.
O retorno à teledramaturgia aconteceu em 1991, como protagonista da minissérie 'Meu Marido'. Já em 1994, voltou às novelas em 'Quatro por Quatro'.
Depois, ficou quase cinco anos longe das novelas, Elizabeth retornou em 2001 como a beata Imaculada em 'A Padroeira', que iniciou uma longa parceria com o autor Walcyr Carrasco.
Entre os papéis mais marcantes desse período estão a vilã cômica Jezebel em 'Chocolate com Pimenta', de 2003;
Em 2005, foi Agnes, em “Alma Gêmea”, a mãe da protagonista Luna, uma mulher rica e marcada pelo sofrimento que, a princípio, rejeita Serena, mas que mais tarde se torna sua grande aliada.
Márcia em 'Amor à Vida', de 2013, quando formou uma dupla de destaque com Mateus Solano. Por esse trabalho, recebeu o prêmio APCA de Melhor Atriz.
Em 2025, ela se juntou ao elenco da novela das seis 'Êta Mundo Melhor!', como Cunegundes Pereira Torres. Este papel é uma continuação da personagem que ela havia vivido anteriormente em 'Êta Mundo Bom!'.
Ao longo da carreira, também participou de produções como 'Sete Pecados', 'Caras e Bocas', 'Morde e Assopra', 'Alto Astral' e 'Pega Pega', entre outras.
Nos palcos, Elizabeth Savala sempre manteve atuação constante. No fim dos anos 1980, criou a companhia ESCA, ao lado do marido Camilo Áttila, com foco na difusão do teatro a preços populares.