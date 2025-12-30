Celebridades e TV Claudia Schiffer: supermodelo ganhou fortuna por menos de um minuto em filme O filme “Simplesmente Amor”, de 2003, é lembrado por ter reunido um elenco de estrelas, como Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Laura Linney e Keira Knightley. Mas a produção também contou com Claudia Schiffer, um dos grandes ícones da moda nas décadas de 1980 e 1990, cuja aparição curta ficou perdida em meio a tantos nomes consagrados do cinema. Por Flipar

Divulgação