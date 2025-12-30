Harry Connick Jr no palco e na tela: talento em dose dupla

Após atrair atenção da indústria musical com excepcional talento ao piano, assinou com a Columbia Records em 1987 e lançou seu primeiro álbum, focado em instrumentais. No ano seguinte, com o álbum '20', começou a cantar. Teve, assim, o início de sua carreira como cantor, combinando o virtuosismo do piano com interpretações vocais que logo se tornariam sua marca registrada.