Harry Connick Jr no palco e na tela: talento em dose dupla

Joseph Harry Fowler Connick Jr. nasceu em 11/09/1967, em Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos. É um artista multifacetado, conhecido como cantor, pianista, compositor, ator e apresentador de televisão. Conquistou reconhecimento internacional por sua habilidade em unir talento musical e carisma diante das câmeras.

Filho de uma juíza e de um procurador distrital, Connick Jr. tem uma rica herança cultural, com ascendência irlandesa, inglesa, alemã e judaica, originária das cidades de Minsk e Viena, capitais de Bielorrússia e Áustria, respectivamente.

Desde cedo mostrou-se precoce. Começou a tocar teclado com apenas três anos de vida e sua primeira apresentação ocorreu aos cinco. Gravou com uma banda local aos dez anos. Quando tinha nove, aliás, tocou Beethoven com a Orquestra Sinfônica de Nova Orleans.

Estudou com dois gigantes do jazz: Ellis Marsalis Jr. e James Booker, que influenciaram profundamente seu estilo. Frequentou o prestigiado New Orleans Center for Creative Arts, onde aprimorou habilidades, e mais tarde seguiu com estudos em Nova York, passando pelo Hunter College e Manhattan School of Music, o que consolidou sua base técnica e artística.

Após atrair atenção da indústria musical com excepcional talento ao piano, assinou com a Columbia Records em 1987 e lançou seu primeiro álbum, focado em instrumentais. No ano seguinte, com o álbum '20', começou a cantar. Teve, assim, o início de sua carreira como cantor, combinando o virtuosismo do piano com interpretações vocais que logo se tornariam sua marca registrada.

Harry Connick Jr. fez sua estreia como ator em 1990, interpretando um dos jovens pilotos no filme 'Memphis Belle', um drama ambientado na Segunda Guerra Mundial. Essa participação marcou o início de sua carreira no cinema, revelando seu talento também nas telas.

Connick Jr. construiu uma carreira sólida no cinema, atuando em filmes como 'Copycat' (1995), 'Independence Day' (1996), 'Hope Floats' (1998), 'New in Town' (2009), 'Dolphin Tale' (2011) e no especial musical 'Annie Live!' (2021).

Na televisão, Harry Connick Jr. interpretou Leo Markus na série 'Will E Grace' entre 2002 e 2006, retornando em 2017. Também apresentou o talk show Harry (2016–2018) e foi jurado do American Idol de 2014 a 2016, mostrando sua versatilidade diante das câmeras..

Ganhou três Grammys (1989, 1990, 2001) e dois Emmys, além de ser indicado ao Tony Award por sua trilha para o musical 'Thou Shalt Not' (2001).

O álbum 'When My Heart Finds Christmas', lançado em 1993, tornou-se o maior sucesso comercial de Harry Connick Jr., vendendo milhões de cópias e consolidando seu nome como referência nas canções natalinas contemporâneas.

Conquistou espaço nas paradas musicais com sete álbuns entre os 20 mais conceituados da Billboard, e dez entre os principais do jazz, incluindo títulos marcantes como 'We Are in Love' (1990), 'Blue Light', 'Red Light' (1991), 'She' (1994), 'Come By Me' (1999), 'Only You' (2004), 'True Love' (2019) e 'Alone with My Faith' (2021).

Em 1989, Harry Connick Jr. produziu a trilha sonora do filme 'When Harry Met Sally...', incluindo a icônica 'It Had to Be You'. Esse trabalho não só revelou seu talento como intérprete de standards do jazz, como também lhe rendeu seu primeiro Grammy Award.

Além disso, domina uma ampla gama de estilos musicais, transitando com naturalidade entre o jazz, funk, big band, baladas românticas e o pop clássico. É considerado um dos artistas de jazz mais bem-sucedidos da história.

Sua carreira incluiu também atuações no palco, tendo estreado na Broadway em 2006 com 'The Pajama Game' (2006), onde recebeu elogios por sua atuação. Mais tarde, voltou aos palcos em 'On a Clear Day You Can See Forever' (2011–2012).

Harry Connick Jr. levou sua música aos palcos internacionais, realizando turnês pelos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e China. Em 2005, participou do prestigiado Concerto do Nobel da Paz em Oslo, reforçando seu reconhecimento global como artista.

Em 2007, ele homenageou sua cidade natal, Nova Orleans, com os álbuns 'Oh, My Nola' e 'Chanson du Vieux Carré', celebrando suas raízes musicais e culturais. Esses trabalhos refletem o profundo vínculo do artista com a tradição jazzística e o espírito vibrante da cidade.

ApÃ³s o furacÃ£o Katrina, ele uniu forÃ§as com Branford Marsalis para apoiar mÃºsicos afetados pela tragÃ©dia. Juntos, fundaram a 'Musicians Village' e o 'Ellis Marsalis' Center for Music, oferecendo moradia e educaÃ§Ã£o musical para artistas deslocados em Nova Orleans.

Harry Connick Jr. também deixou sua marca em trilhas sonoras de grandes filmes, gravando “Promise Me You'll Remember” para 'The Godfather Part 3' e “A Wink and a Smile” para 'Sleepless in Seattle'. Essas canções reforçaram sua presença no cinema e mostraram sua habilidade em interpretar temas românticos e clássicos com elegância.

Católico romano desde a infância, Connick Jr. sempre manteve a fé como parte essencial de sua vida pessoal e artística. Essa espiritualidade inspirou o álbum 'Alone with My Faith' (2021), composto e gravado durante a pandemia, refletindo momentos de introspecção e esperança.

Com mais de 30 milhões de discos vendidos ao redor do mundo, Harry Connick Jr. consolidou sua posição como um dos grandes nomes da música americana. Sua trajetória o tornou uma referência incontestável no jazz contemporâneo, admirado por público e crítica.

É casado com a ex-modelo Jill Goodacre desde 1994, com quem tem três filhas: Georgia, Sara Kate e Charlotte. A família vive em Connecticut, mantendo uma vida discreta e voltada para os valores familiares.

