Na Turquia, arqueólogos descobrem igreja que era usada como hospital romano no século 2

Isso porque eles notaram que a igreja havia sido construída sobre o que foi originalmente um centro de saúde romano dos séculos 2 e 3 d.C.
A descoberta ocorreu em um sítio incluído na Lista Provisória do Patrimônio Mundial da UNESCO, situado dentro de uma área monástica murada.
Os pesquisadores estimam que o espaço funcionou continuamente por cerca de 1.200 anos, passando de hospital romano a centro religioso cristão e, posteriormente, apresentando vestígios do período islâmico.
A identificação como hospital foi confirmada pela presença de diversos instrumentos médicos antigos no local.
O achado revela a transição cultural e religiosa do Império Romano após a consolidação do Cristianismo e, por fim, ao domínio turco.
Kaunos foi uma antiga cidade situada no sudoeste da atual Turquia, próxima à costa do mar Egeu e ao rio Dalyan, na província de Mu?la.
Fundada por volta do século 9 a.C., a cidade serviu como um importante porto comercial estratégico, posicionada na fronteira entre a Cária e a Lícia.
Ao longo de sua história, Kaunos esteve sob o domínio de diversos povos e impérios, incluindo persas, gregos, romanos e, posteriormente, bizantinos.
Essa pluralidade cultural pode ser vista nas ruínas que sobreviveram ao tempo, como o teatro helenístico com vista para a antiga área portuária, as termas romanas e igrejas cristãs primitivas.
Um dos elementos mais impressionantes do sítio arqueológico são os túmulos escavados na rocha, esculpidos nos penhascos que cercam a cidade.
Datados do século 4 a.C., muitos deles tem fachadas que imitam templos gregos, revelando a importância dos rituais funerários e das crenças locais.
Um aspecto curioso da história de Kaunos é a sua relação com a geografia e a saúde.
Heródoto, o historiador grego, mencionava que os habitantes da cidade tinham uma aparência pálida e doentia, o que hoje se atribui à malária, endêmica na região devido aos pântanos ao redor.
Com o passar dos séculos, o assoreamento do rio pelo transporte de sedimentos fez com que o mar recuasse, transformando a próspera cidade portuária em um assentamento isolado no interior.
Esse isolamento acabou levando ao seu abandono definitivo no século 15, mas permitiu que as suas ruínas fossem preservadas até hoje.
Hoje, Kaunos é um importante sítio arqueológico e uma das áreas históricas mais relevantes do sudoeste da Turquia, integrada a uma paisagem natural marcada por pântanos, montanhas e canais fluviais.