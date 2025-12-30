Galeria

Copacabana terá o maior show de drones do Brasil no Réveillon 2026

O Réveillon 2026 em Copacabana terá o maior show de drones da história do Brasil: 1.100 aparelhos formarão imagens inéditas no céu após a tradicional queima de fogos, que também contará com trilha sonora exclusiva.

A festa da virada no Rio contará com mais de 70 atrações musicais em 13 palcos espalhados pela cidade. Em 2024, o evento reuniu mais de 5 milhões de pessoas, sendo 2,6 milhões só em Copacabana, segundo a Riotur.

A Embratur projeta aumento de 12% no turismo internacional no 1º trimestre de 2026, com destaque para visitantes do Canadá, Colômbia e México. Até setembro de 2025, o Rio já havia recebido 1,6 milhão de turistas estrangeiros.

Quem também se destaca com festival de drones é a China. O país superou o seu próprio recorde mundial e conquistou um novo feito tecnológico ao fazer um espetáculo com 11.787 drones no ar. Isso ocorreu em 17 de junho de 2025.

O espetáculo que detinha o recorde anterior, todo controlado remotamente, aconteceu em outubro de 2024 para comemorar os 75 anos da República Popular da China. E teve 10.197 drones.

A apresentação em 2024 foi na cidade de Shenzhen, um importante centro industrial. A de 2025 na cidade de Chongqing, conhecida por seus grandes arranha-céus, relevo montanhoso e por ser um importante centro industrial e cultural.

Os dois eventos foram realizados pela Shenzhen DAMODA Intelligent Control Technology Co., Ltd., uma empresa especializada em criar drones para shows de luzes.

Curiosamente, a mesma empresa havia estabelecido o recorde anterior em 2020, quando utilizou 3.051 drones.

Os drones utilizados foram do modelo Outdoor V3 formation UAV, que conta com hélices quádruplas e uma bateria potente o suficiente para mantê-lo em voo por até 35 minutos.

Esses dispositivos podem ser controlados em um raio de até 500 metros, operam em ventos de até 29 quilômetros por hora e alcançam uma velocidade de 8 metros por segundo (aproximadamente 30 quilômetros por hora).

Com a ajuda da navegação via GPS, os drones podem ser posicionados com uma precisão de até 20 metros de distância.

As formas e desenhos coloridos são possíveis graças aos LEDs de 10 watts, que têm uma gama completa de cores RGB.

reprodução/Guinness World Records

Os drones, ou veículos aéreos não tripulados (VANTs), surgiram inicialmente no contexto militar, mas rapidamente se popularizaram para usos civis, recreativos e comerciais.

A história dos drones remonta à Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de bombas voadoras alemãs como a V-1. Essas primeiras versões eram rudimentares e controladas por mecanismos simples.

A grande virada aconteceu com o desenvolvimento de sistemas de controle remoto mais precisos e a miniaturização de componentes eletrônicos.

Além de seu uso em combate, drones militares têm desempenhado papéis fundamentais em missões de busca e resgate, monitoramento de áreas de desastre e combate ao terrorismo.

Já os drones para uso pessoal e comercial começaram a ganhar popularidade na década de 2010, especialmente com o surgimento de fabricantes como a DJI.

Esses drones são muito menores, mais acessíveis e fáceis de operar em comparação com os drones militares.

Eles são usados para uma ampla variedade de propósitos, desde fotografia aérea e vídeos de alta qualidade até monitoramento de fazendas e mapeamento geográfico.

Esses dispositivos têm uma autonomia de voo mais limitada, geralmente com alcance de alguns quilômetros e tempo de voo de 20 a 30 minutos.

Empresas como a Amazon estão experimentando o uso de drones para entregas rápidas de mercadorias. Esse tipo de serviço ainda está em fase de desenvolvimento, mas promete revolucionar o comércio eletrônico e a logística.

À medida que o uso de drones se populariza, muitos países estão implementando regulamentações para garantir a segurança no espaço aéreo.

É comum que os operadores precisem de licenças para voar em áreas urbanas ou próximas de aeroportos, além de respeitar limites de altura e distância.

