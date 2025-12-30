Entretenimento

Separação de Ana Castela surpreende o público; um pouco antes, ela mudou letra de música

Poucos dias antes de anunciar o fim do namoro com Zé Felipe, a cantora Ana Castela foi flagrada em um show em Xangri-lá ouvindo o parceiro modificar a letra de uma de suas músicas para fazer referência ao relacionamento, trocando versos que não se encaixavam mais no casal — algo que viralizou nas redes sociais em vídeo.

Essa mudança, registrada dois dias antes da separação ser tornada pública, era vista por fãs como um gesto de carinho e conexão entre os dois, refletindo o envolvimento amoroso que eles carregavam desde que oficializaram o romance em outubro de 2025.

No dia 29 de dezembro de 2025, Zé Felipe postou nas redes sociais que ele e Ana Castela haviam decidido encerrar o relacionamento e seguir caminhos diferentes. O anúncio veio acompanhado de uma mensagem de gratidão mútua e de pedidos de respeito à privacidade, com Ana confirmando o término e afirmando que “está tudo bem”.

A repercussão do fim do namoro levou a reações intensas dos fãs e debates nas redes, dado o curto período em que ficaram juntos e o contexto público que envolveu a relação.

Tudo que envolve a cantora repercute nas redes sociais. No dia 10 de dezembro ela tinha aparecido com o olho inchado, chamando a atenção dos seguidores. Após a repercussão, a boiadeira explicou que o problema é conjuntivite e tranquilizou o público.

Recentemente, aliás, a Justiça de Mato Grosso rejeitou o pedido de suspensão do show da cantora, marcado para o dia 18 de setembro, em Sapezal, como parte das comemorações do aniversário do município na Região Centro-Oeste.

O pedido foi feito em uma ação popular que alegou sobrepreço no contrato de R$ 950 mil firmado com a empresa Boiadeira Music Ltda. Apesar das alegações, a Justiça indeferiu o pedido, alegando não haver provas suficientes para caracterizar irregularidade que justificassem o cancelamento do evento. Assim, ele ocorreu naturalmente.

Ana Castela vai participar de 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo. Rla salientou que fez algumas exigências à emissora: um nome diferente do dela para sua personagem e que as falas sejam curtas.

'Eu também quero entender melhor. Chegaram em mim e falaram que eu ia fazer. Falei: 'uai, vamos então'. E assim, é sério, não é uma participaçãozinha ali, não. Vou participar mesmo', disse ela, em entrevista ao portal G1.

Ana Castela, que admitiu ter dificuldades para decorar texto, mostra empolgação com sua estreia como atriz. A novela deve estrear em janeiro de 2026.

'Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno. Por exemplo, a vilã está brigando comigo, eu só falo assim: quê? Eu só quero falar esse tantinho. Não consigo decorar nem música. Mas é difícil, atuar, fazer as coisas certas. Mas eu espero me dar bem. 'Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno', descontraiu a cantora.

Ana Castela segue como um fenômeno nos palcos de todo o Brasil. Em 2025, ela empilha sucessos a exemplo de outros anos. Antes de “Deixa nóis Viver”, em parceria com o DJ Alok, ela engatou “Despedida”.

O single teve produção musical de Salve Malak e marcou o reencontro da Boiadeira com o rapper Xamã - eles já haviam feito parceria em “Poesia Acústica 16”.

Antes de “Despedida”, por sinal, a cantora já havia lançado outros dois singles em 2025: “Melhor Feat” e “Para Sempre”.

Ana Castela vive um momento ímpar na carreira. No fim de 2024, ela faturou seu primeiro Grammy Latino. A premiação inédita veio na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” por “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)'.

O disco “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)' também rendeu a Castela o Prêmio de Música Brasileira.

Em entrevista, a cantora comentou sobre os próximos passos profissionais e a possibilidade de migrar para o pop. “Olha, eu estou pensando em fazer um álbum mais dançante, puxando para algo um pouquinho mais pop, algo mais diferente assim de Ana Castela. Eu quero mostrar o meu talento na dança também”, revelou.

Perguntada se poderia fazer algo estilo Taylor Swift, com trocas de roupas e 'eras', a cantora respondeu: “Acho isso um máximo. Tanto que a gente já pensou em fazer isso, só aqui no Brasil é mais complicado de fazer isso. Mas a gente pensa.'

Nos últimos anos, Ana Castela tornou-se um dos grandes nomes da música sertaneja. Ela está sempre entre os artistas mais ouvidos ou vistos em plataformas de áudio e vídeo. É uma das sensações do Spotify e do YouTube.

Ana Flávia Castela completou 22 anos em 16 de novembro de 2025. Ela nasceu em Amambai, em Mato Grosso do Sul, mas foi criada em Sete Quedas. A cidade, que faz fronteira com o Paraguai, tem apenas cerca de 11 mil habitantes e fica a 470 km da capital do estado, Campo Grande.

A região Centro-Oeste, principalmente o estado de Goiás, é a que mais escuta sertanejo no Brasil. O local é rico em agricultura e pecuária, que sempre estiveram muito presentes na vida de Castela. Ela começou a cantar aos 15 anos no coral de uma igreja gospel.

Apesar da ligação com a região, Castela se mudou para o Paraná em 2020, assim como outros cantores sertanejos têm feito. Ela, porém, foi lá para estudar, com o objetivo de passar no curso de Medicina.

Inicialmente, ela escolheu a cidade de Campo Mourão. No entanto, com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, acabou se afastando dos estudos e se reaproximou da música.

No Natal de 2023, a Boiadeira anunciou a compra de uma fazenda em Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, onde ela viveu. A cantora postou mensagem no Instagram dizendo que o gado já estava lá.

A ligação de Ana Castela com o ambiente rural é familiar. Entre o fim de 2020 e o início de 2021, ela passou um tempo em uma fazenda de seu avô, no Paraguai. Foi nesta época que a cantora foi convidada para gravar, com fins comerciais, a música 'Boiadeira'.

Em 2022, Castela começou a participar de programas de televisão. No período, a matogrossense conquistou seu primeiro grande grande reconhecimento, o 'Prêmio Multishow de Música Brasileira', na categoria 'Revelação do Ano'.

Ana Castela também gosta de fazer parcerias para gravações. Um dos destaques é “Covardia”, com Wesley Safadão. E 'Roça Em Mim' tem os parceiros Zé Felipe e Luan Pereira. Castela também gravou com Hungria Hip Hop, Simone Mendes, Melody , J Chris e Naiara Azevedo, entre outros.

Com as parcerias, Castela interage com outros gêneros. E ela levou o sertanejo até mesmo para o carnaval, pois criou o 'Bloquinho da Ana Castela', com o qual percorreu cidades pelo país.

A mistura de gêneros no trabalho de Ana Castela - inclusive juntando o sertanejo com funk e música eletrônica - é considerada por muitos um trunfo na carreira da Boiadeira.

Ana Castela também não deixou de lado o gosto pela música gospel. Além disso, ela se declara fã de alguns artistas. Entre eles, Marília Mendonça, Anavitória, João Gomes (foto) e Melim.

Ana Castela foi uma das artistas que participou da estreia do sertanejo no Rock in Rio em 2024, na comemoração dos 40 anos do festival. A atração foi apresentada pela icônica dupla Chitãozinho e Xororó. Além de Ana Castela, subiram ao palco como convidados Simone Mendes e Júnior Lima.

Na vida pessoal, Ana Castela teve um namoro tumultuado com o também artista sertanejo Gustavo Mioto. Em dezembro de 2024, a cantora utilizou suas redes sociais para se pronunciar aos fãs sobre o fim do relacionamento. O casal estava junto desde 2022, mas no período chegou a romper outras duas vezes.

“Nossas vidas continuam e seguimos com gratidão por tudo o que vivemos juntos. Peço compreensão, respeito e o carinho de todos que sempre me apoiaram. Agradeço por tudo”, declarou Ana Castela.

