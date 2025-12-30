Entretenimento Separação de Ana Castela surpreende o público; um pouco antes, ela mudou letra de música Poucos dias antes de anunciar o fim do namoro com Zé Felipe, a cantora Ana Castela foi flagrada em um show em Xangri-lá ouvindo o parceiro modificar a letra de uma de suas músicas para fazer referência ao relacionamento, trocando versos que não se encaixavam mais no casal — algo que viralizou nas redes sociais em vídeo. Por Flipar

Reprodução Instagram