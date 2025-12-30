Galeria

Arqueólogos encontram túneis secretos cidade que foi rival de Roma

Arqueólogos descobriram um sofisticado sistema subterrâneo de túneis na cidade de Veios, que fica a cerca de 15 km de Roma, na Itália.

Por Flipar
Freepik/ASphotofamily

Durante séculos, essa complexa rede contribuiu para sustentar Veios como uma grande rival de Roma em termos de potência.

Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Ita?lia

Os pesquisadores analisaram túneis, canais, cisternas e estruturas hidráulicas que ficavam sob o Santuário de Portonaccio e outras áreas importantes da cidade.

Wikimedia Commons/Livioandronico2013

O mapeamento foi possível graças ao uso do rover robótico 'Magellan', um veículo autônomo adaptado de tecnologia de exploração de Marte.

Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Ita?lia

Esse sistema, construído com alta habilidade técnica, servia para abastecimento de água, rituais religiosos e defesa em tempos de guerra — permitindo movimentação de tropas e armazenamento de recursos durante cercos.

Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Ita?lia

A descoberta é considerada pioneira e amplia o conhecimento sobre Veios, mostrando que sua resistência não dependia apenas das muralhas.

Wikimedia Commons/Livioandronico2013

Os dados coletados serão usados para gerar modelos 3D do subsolo de Veios. A expectativa é expandir o conhecimento sobre o importante sítio etrusco.

Wikimedia Commons/Albarubescens

Conhecida em latim como 'Veii', Veios foi uma das mais importantes cidades da civilização etrusca e desempenhou um papel decisivo na história antiga da região.

Wikimedia Commons/Sailko

Hoje em dia, o território de Veios corresponde à comuna de Isola Farnese, que fica no Lácio.

Wikimedia Commons/Croberto68

A prosperidade de Veios se devia tanto à agricultura quanto ao comércio, incluindo o intercâmbio com comerciantes gregos.

Raphael Rychetsky/Unsplash

A rivalidade entre Veios e Roma atingiu seu auge no chamado Cerco de Veios, que durou aproximadamente dez anos e terminou em 396 a.C.

Lalupa - Wikimédia Commons

Na ocasião, os romanos, liderados pelo general Marco Fúrio Camilo, finalmente conquistaram a cidade.

Domínio Público

Esse episódio marcou um ponto de virada na expansão romana, pois a vitória permitiu a incorporação de um dos centros etruscos mais ricos e influentes ao território romano.

Spencer Davis/Unsplash

De acordo com as lendas romanas, a cidade foi invadida por meio de um túnel secreto.

Wikimedia Commons/Livioandronico2013

Após a conquista, o território de Veios foi anexado ao Estado romano. Embora a cidade etrusca tenha sido destruída, os romanos posteriormente reconstruíram a área.

Wikimedia Commons/Livioandronico2013

O sítio é hoje parte do Parque Regional de Veio, e as escavações contínuas revelam importantes vestígios da urbanização etrusca, incluindo necrópoles com tumbas escavadas na rocha.

Wikimedia Commons/Livioandronico2013

Entre os achados mais famosos está a estátua do Apolo de Veios, obra-prima da arte etrusca encontrada no antigo Santuário de Portonaccio.

Wikimedia Commons/Luciano valle

