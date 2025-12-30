Estilo de Vida Pepino é alimento leve, pouco calórico e ideal para apoiar dietas O pepino, um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo, destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável, refrescante e de baixo valor calórico. Por Flipar

Imagem de Lukáš Jan?i?ka por Pixabay