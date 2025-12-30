Galeria Helicóptero da Band faz pouso forçado em São Paulo Um helicóptero de transmissão jornalística da Band TV realizou um pouso forçado na tarde de 29 de dezembro de 2025, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra. A aeronave apresentou uma pane técnica e precisou descer em uma área considerada segura, no estacionamento de uma transportadora, conforme informou a emissora. Por Flipar

Reprodução Youtube