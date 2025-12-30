Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (30/12), cinco loterias: os concursos 3575 da Lotofácil; o 6915 da Quina; o 2337 da Timemania e o 1158 do Dia de Sorte

Lotofácil: R$ 6 milhões / Quina: R$ 6 milhões / Timemania: R$ 100 mil / Dia de Sorte: R$ 150 mil

Quina

05 - 19 - 21 - 51 - 66

Timemania

08 - 29 - 35 - 43 - 67 - 70. O time do coração é o 09 (Atlético/GO)

Lotofácil

02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 04 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25

Dia de Sorte

06 - 09 - 14 - 15 - 26 - 27 - 30. O mês da sorte é 01 (janeiro)

