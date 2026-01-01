Entretenimento Lendas e mistérios da Fênix, a ave que renasce das cinzas A fênix é uma ave mítica de origem egípcia e grega, associada ao fogo, ao sol e ao ciclo de morte e renascimento. Sua imagem remete à beleza, poder e imortalidade. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons