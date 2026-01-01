Animais

Cientistas encontram água-viva que têm 24 olhos

Após anos de pesquisa, cientistas revelaram a identificação de uma nova espécie de água-viva-caixa na Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong.

Chamada de Tripedalia maipoensis, essa criatura transparente e com formato cúbico representa uma descoberta marcante para a biologia marinha.

Com menos de 2,5 centímetros de tamanho, a espécie chama atenção por apresentar 24 olhos e uma agilidade impressionante.

Diferente de outras águas-vivas, ela se movimenta impulsionada por estruturas semelhantes a remos.

O achado foi resultado de um trabalho sistemático realizado ao longo de três anos em tanques de camarões de água salobra da região.

Os resultados detalhados foram publicados na revista científica Zoological Studies, evidenciando a importância do estudo conduzido por Qiu Jianwen e sua equipe.

Apesar de Mai Po ser considerada uma área bastante investigada, o surgimento de uma espécie desconhecida nesse ambiente foi importante para manter as pesquisas constantes.

O achado da Tripedalia maipoensis reforça que até mesmo ecossistemas aparentemente bem compreendidos ainda podem esconder surpresas significativas.

A anatomia ocular da espécie é bastante curiosa: os 24 olhos são organizados em seis grupos distintos, sendo dois maiores e quatro menores em cada conjunto.

Os olhos maiores têm capacidade de formar imagens, enquanto os menores são sensíveis à luz — uma combinação que contribui para sua navegação precisa em águas costeiras rasas.

Além disso, o corpo dessa água-viva possui três tentáculos em cada canto do seu formato cúbico, uma característica comum das águas-vivas-caixa.

O diferencial, no entanto, está nas bases desses tentáculos, onde se localizam os “pedais” responsáveis por sua propulsão.

Essas 'pás' atuam como propulsores, permitindo movimentos rápidos e precisos, como mostram vídeos subaquáticos.

A identificação da espécie não foi acidental. Foram necessárias coletas sistemáticas ao longo de três verões nos tanques de camarão da reserva para confirmar a existência da nova espécie.

A Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong, é um dos ecossistemas de zonas húmidas mais importantes da Ásia, conhecido por sua biodiversidade.

Localizado no estuário do Rio Pearl, o local abriga manguezais, lagos de aquicultura abandonados e planícies de maré, servindo como refúgio para aves migratórias, como o ameaçado ibis-preto.

Mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, incluindo espécies ameaçadas como o maçarico-de-bico-colher.

Administrada pela WWF desde os anos 1980, a reserva é uma referência em conservação e educação ambiental, com visitas guiadas e programas voltados para escolas e pesquisadores.

