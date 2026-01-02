O deserto europeu que lembra cenários alienígenas e abrigou o faroeste de Hollywood

O Deserto das Tabernas foi palco de inÃºmeros filmes de faroeste. Entre eles estÃ£o produÃ§Ãµes clÃ¡ssicas como 'Por um Punhado de DÃ³lares' e 'O Bom, o Mau e o Feio', que aproveitaram sua paisagem Ã¡rida e singular. A semelhanÃ§a com o Velho Oeste americano atraiu diretores em busca de autenticidade, transformando o local em um verdadeiro Ã­cone do cinema mundial.