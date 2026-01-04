Galeria Alimentos que ajudam a evitar a calvície A calvície assusta, sobretudo, os homens por afetar a autoestima e a confiança, sendo que a perda de cabelo está ligada a inúmeros fatores. No entanto, um deles está ligado diretamente com a alimentação, que deve ser equilibrada, pois fornece os nutrientes e vitaminas. Por Flipar

freepik