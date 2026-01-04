Ilha que afundou no litoral brasileiro tinha tamanho da Islândia

A região, conhecida como 'Elevação Grande Rio', está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira.
Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área.
Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio.
Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais.
Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais.
Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d'água.
Esse tipo de solo normalmente se desenvolve em condições ao ar livre, onde há calor e umidade tropicais.
Há aproximadamente 80 milhões de anos, a Elevação Grande Rio começou a se formar devido a intensas atividades vulcânicas sob a dorsal meso-oceânica do Atlântico Sul.
Com o tempo, o vulcanismo diminuiu, e o planalto começou a se mover para o oeste, afundando gradualmente.
Cerca de 40 milhÃµes de anos atrÃ¡s, houve um Ãºltimo perÃodo de atividade vulcÃ¢nica na parte oeste da elevaÃ§Ã£o. Foi nessa regiÃ£o, onde a lava se solidificou, que os cientistas descobriram a argila vermelha.
Antes de descobrirem a argila, os cientistas chegaram a ir em uma expedição na área usando o navio de pesquisa brasileiro Alpha Crucis, em 2018.
Durante essa viagem, eles usaram um sonar para mapear o fundo do mar na elevação com o intuito de estudar crostas de ferromanganês ricas em minerais que podem ser encontradas na superfície.
O estudo revelou uma grande fenda de aproximadamente 30 quilômetros de extensão que corta a elevação, além de plataformas formadas pelas ondas e cascatas submersas.
Aproximadamente oito meses mais tarde, os pesquisadores retornaram à região a bordo do RRS Discovery do Centro Oceanográfico Nacional.
Para coletar amostras da argila vermelha, a equipe contou com um veículo controlado remotamente (ROV), presente no navio.
Amostras coletadas nessa região na década de 1980 já sugeriam a ideia de que essa parte da elevação já esteve acima da água.
Além de ser interessante historicamente falando, a descoberta também tem um valor econômico importante por causa do ferromanganês encontrado na região.