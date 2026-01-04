Celebridades e TV Ex-jurado do Show de Calouros de Silvio Santos, Pedro de Lara era o ranzinza mais querido do Brasil Humorista afiado e personagem inesquecível, Pedro de Lara marcou gerações nos programas de auditório, em especial no Show de Calouros apresentado por Silvio Santos. Seu jeito ranzinza diante das câmeras escondia um coração generoso e uma mente sábia. Em 13/09/2007, o Brasil perdeu sua irreverência. Já são, portanto, 18 anos sem o comediante. Por Flipar

Reprodução do Youtube