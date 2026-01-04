Galeria Carta rara de James Dean é arrematada por R$ 170 mil em leilão Uma carta de amor escrita por James Dean em 1954 foi arrematada por US$ 32,5 mil - cerca de R$ 170 mil na cotação atual - em um leilão da RR Auction. O manuscrito de duas páginas, endereçado à atriz Barbara Glenn, mistura declarações românticas e confidências sobre o início da carreira em Hollywood, além de citar seu cavalo Palomino, Cisco. Por Flipar