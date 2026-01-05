Símbolo de renovação, cerejeiras japonesas fascinam pela beleza

Suas flores, conhecidas como sakura, desabrocham por um curto período de tempo, geralmente entre março e abril, criando uma paisagem de tons rosados que atrai milhões de pessoas para contemplação. Vamos aqui conhecer um pouco mais sobre elas, que tal?
A origem das cerejeiras remonta ao continente asiático, e no Japão, elas se tornaram símbolos culturais desde o período Heian (794-1185), quando a aristocracia passou a cultivá-las em jardins e a incluí-las em poemas e pinturas.
Antes disso, a prática de contemplação floral estava voltada para as ameixeiras, que eram de origem chinesa. Com o tempo, as sakura passaram a representar a efemeridade da vida, um conceito profundamente enraizado no budismo e na filosofia japonesa.
A prática do hanami, que significa 'observar as flores', é uma tradição milenar que envolve reuniões ao ar livre para admirar as cerejeiras em plena floração.
Famílias e amigos fazem piqueniques sob as árvores, compartilhando comidas e bebidas, enquanto apreciam a lindíssima paisagem.
Locais famosos para o hanami incluem o Ueno Park e o Shinjuku Gyoen, ambos em Tóquio, que possuem milhares de árvores e proporcionam um espetáculo natural incomparável.
Além do seu significado poético e espiritual, as cerejeiras também tiveram um papel na história do Japão por conta da Segunda Guerra Mundial.
Afinal, o governo japonês usou a imagem da sakura como símbolo de sacrifício e nacionalismo, associando-a aos kamikazes, pilotos que realizavam ataques contra a própria vida.
Essa apropriação do simbolismo das cerejeiras foi documentada por Naoko Abe no livro 'O Homem que Salvou as Cerejeiras', que narra a história de Collingwood Ingram.
Ingram foi um botânico inglês que preservou espécies ameaçadas de extinção e ajudou a reintroduzi-las no Japão após a guerra.
As cerejeiras apresentam diversas variedades, cada uma com suas características únicas. Entre as mais conhecidas estão a Somei Yoshino, que possui pétalas em tons de rosa claro e é a mais comum no Japão, e a Yamazakura, que cresce em regiões montanhosas.
Outras espécies, como a Shidarezakura, com galhos pendentes, e a Ukon, com flores amareladas, oferecem ainda mais diversidade à paisagem primaveril.
Além do Japão, outros países também cultivam e celebram essas árvores. O Brasil, por exemplo, possui cerejeiras em algumas regiões devido à imigração japonesa.
Algumas variedades podem florescer um pouco mais cedo ou mais tarde do que o período tradicional, proporcionando diferentes oportunidades para apreciadores ao longo da estação.
A florada das cerejeiras é tão impactante que influencia a economia e o turismo em diversos países. No Japão, empresas lançam produtos sazonais inspirados nas sakura, como chás, doces e cosméticos.
O período também impulsiona o setor de viagens, com hotéis e companhias aéreas oferecendo pacotes especiais para quem deseja testemunhar esse fenômeno natural.
Restaurantes criam menus especiais, e a mídia dedica ampla cobertura ao evento, reforçando seu impacto cultural e econômico.
Além da sua importância cultural, as cerejeiras também desempenham um papel ecológico. Suas flores fornecem néctar para abelhas e outros polinizadores, e suas folhas servem de abrigo para diversas espécies de insetos e pássaros.
O reflorestamento com cerejeiras também é utilizado para embelezar áreas urbanas e preservar espécies ameaçadas. Em algumas cidades, projetos ambientais incentivam o plantio de cerejeiras para melhorar a qualidade do ar e tornar os espaços públicos mais atraentes. Em outros países também existem espetáculos.
O National Cherry Blossom Festival, por exemplo, acontece todo ano em Washington D.C,. capital dos EUA, celebrando as mais de 3.000 cerejeiras doadas pelo Japão em 1912. As árvores transformam a paisagem ao redor do Tidal Basin em um espetáculo de tons rosa e branco, atraindo milhões de visitantes.
Realizado em Jinhae, o maior festival de cerejeiras da Coreia do Sul exibe milhões de flores desabrochando em ruas, parques e ao longo do famoso canal Yeojwacheon. A cidade, conhecida por sua base naval, se enche de visitantes que vêm apreciar a paisagem mágica.
A floração das cerejeiras nos lembra da beleza transitória da vida e da importância de aproveitar cada momento. Em qualquer lugar onde essas árvores desabrocham, a celebração das sakura continua a encantar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, reforçando sua conexão com a natureza e com a efemeridade da existência.