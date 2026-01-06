Galeria Mundo em alerta sobre Mal de Alzheimer: em 2050, doença deve afetar 139 milhões de pessoas A primeira pessoa diagnosticada com o Mal de Alzheimer foi Auguste Deter, alemã que morreu em 8/4/1906, aos 55 anos. Nascida em Kassel, em 16/5/1850, ela entrou para a história. Adoeceu em 1901, aos 50 anos, e ficou internada o restante da vida. Por Flipar

