Após polêmica, abaixo-assinado pede deportação de Nicki Minaj dos Estados Unidos; entenda

O movimento foi motivado por uma série de controvérsias protagonizadas pela artista ao longo de 2025.
Um dos motivos seria uma série de ataques ao rapper e empresário Jay-Z feitos pela cantora nas redes sociais.
Porém, a principal motivação vem da participação de Minaj no evento conservador AmericaFest, no dia 21 de dezembro.
Na ocasião, ela elogiou o governo de Donald Trump e fez declarações interpretadas como ofensivas à comunidade LGBTQ+.
Fãs e ativistas apontam hipocrisia na conduta da rapper. Antes crítica das políticas de separação de famílias migrantes, Minaj agora se alia à organização Turning Point USA, conhecida por pautas anti-imigração e antitrans.
Apesar da mobilização, não está claro se há base legal para deportar Minaj, cujo status de cidadania permanece indefinido.
Em 2018, a artista afirmou ter chegado aos EUA como imigrante ilegal. Em 2024, ela declarou ainda não ter cidadania americana, apesar dos altos impostos que paga.
Nicki Minaj nasceu em 8 de dezembro de 1982, em Saint James, Trinidad e Tobago, com o nome Onika Tanya Maraj.
Quando era criança, sua família se mudou para o bairro do Queens, em Nova York, onde Minaj cresceu em um ambiente marcado por muitas dificuldades.
Inicialmente, Minaj tinha o sonho de se tornar atriz e estudou teatro na prestigiada LaGuardia High School.
Sua entrada no rap aconteceu por meio de mixtapes lançadas entre 2007 e 2009, que rapidamente chamaram a atenção pela combinação de técnica afiada, velocidade, humor, personagens excêntricos e vozes distintas.
O sucesso global veio com o lançamento de seu primeiro álbum, 'Pink Friday', em 2010.
O disco revelou hits como “Super Bass” e mostrou sua capacidade de transitar entre o rap agressivo e o pop, algo que se tornaria uma de suas marcas.
Nos anos seguintes, Minaj expandiu ainda mais seu alcance com álbuns como 'Pink Friday: Roman Reloaded', de 2012, 'The Pinkprint', de 2014, e 'Queen', de 2018, cada um refletindo diferentes fases de sua carreira.
A rapper também se destacou pelo visual ousado, pelas performances teatrais e por desafiar padrões tradicionais da indústria musical, especialmente em um gênero historicamente dominado por homens.
Além da música, Minaj emprestou sua voz a animações, atuou como jurada no programa American Idol e construiu uma forte presença nas redes sociais, onde mantém uma base de fãs extremamente fiel, conhecida como “Barbz”.
Na vida pessoal, a artista é casada com Kenneth Petty desde 2019 e é mãe de um menino, a quem ela carinhosamente chama de 'Papa Bear' nas redes sociais.