Animais Influenciador choca e viraliza com crocodilo: ‘Ele me pegou, mas eu o peguei!’ O influenciador de vida selvagem Mike Holston postou um vídeo que viralizou, mas também atraiu muitas crítiicas. Ele mergulhou em água doce para agarrar um crocodilo, foi ferido, mas segurou o animal com força e posou para a rede social antes de libertar o réptil. 'Ele me pegou, mas eu o peguei!' , disse. Por Flipar

Instagram