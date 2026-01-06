Estilo de Vida

‘Trem para as nuvens’: ferrovia na Argentina é uma das mais altas do planeta

Imagina existir um trem que viaja tão alto que fica até acima das nuvens. Pois esse cenário existe e fica na Argentina.

Por Flipar
Casa Rosada/Divulgação

O 'Trem para as Nuvens' ('Tren a las Nubes') atinge 4.220 metros de altitude. É uma das ferrovias turísticas mais altas do mundo.

Reprodução/YouTube

O nome surgiu de um documentário dos anos 60, que mostrava o trem a vapor misturando-se às nuvens.

Reprodução

A viagem é impressionante e passa por paisagens deslumbrantes da Cordilheira dos Andes.

Reprodução/YouTube

Outro ponto que chama a atenção no percurso é Puna Salteña, com destaque para a travessia do Viaduto La Polvorilla, uma obra-prima da engenharia.

Casa Rosada/Divulgação

A ferrovia faz parte do Ramal C-14, projeto idealizado nos anos 1920 para ligar a Argentina ao Chile.

Reprodução/YouTube

Foi idealizado pelo engenheiro alemão-argentino Josep Rauch e construído pelo norte-americano Richard Fontaine Maury entre 1921 e 1948.

Domínio Público

Ao longo desses 27 anos, a obra exigiu cerca de 1.300 operários e enfrentou condições extremas, como a própria altitude.

Flickr - Alicia Nijdam

A viagem começa em Salta, de ônibus, e passa por lugares históricos como a Quebrada del Toro e o Campo Quijano.

Flickr - Mercedes Cárdenas

Na parada em El Alfarcito, que fica a 2.800 metros de altitude, os turistas podem experimentar costumes da cultura local, como tomar um café da manhã campestre.

Wikimedia Commons/Sonia Barboza

O embarque no trem acontece a 3.775 metros de altitude, em San Antonio de los Cobres.

Tren a las Nubes/DivulgaÃ§Ã£o

Alguns cuidados devem ser tomados para evitar o chamado soroche ou 'mal de altitude'. Uma dica é ir se aclimatando em Salta uns dois dias antes da viagem.

Wikimedia Commons/ Fulviusbsas

Também é indicado beber muita água, evitar ingerir álcool e consumir chá de coca para ajudar na adaptação.

Wikimedia Commons/Stevage

Como a temperatura pode variar muito, o recomendado é usar roupas em camadas. Protetor solar, óculos de sol e chapéu devido à forte radiação solar também são dicas valiosas.

Reprodução/YouTube

Apesar da altura impressionante, a ferrovia argentina não é a mais alta do mundo. Esse título pertence à Qinghai–Tibet Railway, na China, que chega a 5.072?metros no ponto mais alto.

Wikimedia Commons/Windmemories

