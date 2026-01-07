Sabia? Padre Marcelo Rossi já foi investigado pelo Vaticano

Entre 2004 e 2005, Padre Marcelo Rossi e o bispo Dom Fernando estiveram próximos de ser convocados ao Vaticano para prestar esclarecimentos. A morte do Papa João Paulo II, em abril de 2005, adiou qualquer decisão disciplinar. Ainda de acordo com Feltrin, o sacerdote esteve perto de ter suas atividades suspensas, o que o impediria de celebrar missas, administrar sacramentos e lançar produtos religiosos.